В Праге установили первые информационные киоски для украинских семей, спасающихся от войны

​Первые два информационных киоска для украинцев 28 февраля установлены в Праге. Здесь волонтеры будут предоставлять информацию жителям Украины, спасающимся от российской агрессии на их территории. На следующей неделе в Пражской городской библиотеке будет создан специальный центр помощи, который будет оказывать комплексные услуги беженцам.

Первые киоски расположены на Главном железнодорожном вокзале в Праге и на автовокзале на Флоренце, при необходимости другие киоски могут быть добавлены в стратегических точках мегаполиса.

«Украинские семьи, пострадавшие от войны, в настоящее время направляются в Прагу и другие регионы Чехии. В дополнение к информационным киоскам и размещению в Праге также подготовлена ​​брошюра с базовой информацией для облегчения ориентации. Хочу призвать всех пражан проявить доброту и толерантность, как к самим украинцам, так и к русским семьям, которые давно живут в Праге и дистанцируются от путинского тоталитарного истеблишмента. Солидарность нам понадобится в долгосрочной перспективе. Вполне вероятно, что этот кошмар просто так не закончится», — сказал мэр столицы Зденек Гржиб.

На Главном вокзале и на Флоренце жители Украины получат от волонтеров основную информацию, куда идти и помочь им сориентироваться в мегаполисе. На начальном этапе киоски будут открыты с 10:00 до 22:00. На сайте будут размещены информационные буклеты на чешском и украинском языках.

«28 февраля будет также создан Центр помощи помощи для предоставления жилья, социальной и медицинской помощи, в котором будет сосредоточено предложение всей необходимой помощи в случае массовой волны миграции. Здание Муниципальной библиотеки в Праге на Марианской площади предназначено для работы центра помощи», – добавляет вице-мэр Праги Петр Глубучек.

В центре помощи будут работать представители подразделений IRS, а также, например, страховых компаний и других учреждений, которые будут проводить все действия, связанные с обеспечением беженцев, в том числе регистрацией, обеспечение жильем и т. д

Подробности можно найти на сайтах https://metropolevsech.eu/cs/ или https://pomocukrajine.praha.eu/.

Источник: praha.eu

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