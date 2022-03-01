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Женщины и дети из Украины смогут посетить пражский зоопарк за 1 крону

Женщины и дети из Украины смогут посетить пражский зоопарк за 1 крону

420on.cz 372
​С 1 марта Пражский зоопарк предлагает входной билет для детей и женщин из Украины за 1 крону. Для входа достаточно предъявить действующий украинский паспорт или другое удостоверение личности.
Женщины и дети из Украины смогут посетить пражский зоопарк за 1 крону

«Возможно, это поможет им хоть на время забыть об ужасах войны…», — указано в сообщении Пражского зоопарка, размещенного в Facebook.

В связи с этим Пражский зоопарк также ищет гидов, которые смогли бы вести экскурсии для посетителей на украинском языке. Потенциальные кандидаты могут обращаться по адресу электронной почты [email protected]

Источник: facebook.com/zoopraha

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Темы
зоопарк Прага украинцы Украина Чехия война
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