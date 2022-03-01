Женщины и дети из Украины смогут посетить пражский зоопарк за 1 крону

«Возможно, это поможет им хоть на время забыть об ужасах войны…», — указано в сообщении Пражского зоопарка, размещенного в Facebook.
В связи с этим Пражский зоопарк также ищет гидов, которые смогли бы вести экскурсии для посетителей на украинском языке. Потенциальные кандидаты могут обращаться по адресу электронной почты [email protected]
Источник: facebook.com/zoopraha
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии