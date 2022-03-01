Женщины и дети из Украины смогут посетить пражский зоопарк за 1 крону

​С 1 марта Пражский зоопарк предлагает входной билет для детей и женщин из Украины за 1 крону. Для входа достаточно предъявить действующий украинский паспорт или другое удостоверение личности.

«Возможно, это поможет им хоть на время забыть об ужасах войны…», — указано в сообщении Пражского зоопарка, размещенного в Facebook.

В связи с этим Пражский зоопарк также ищет гидов, которые смогли бы вести экскурсии для посетителей на украинском языке. Потенциальные кандидаты могут обращаться по адресу электронной почты [email protected]

Источник: facebook.com/zoopraha