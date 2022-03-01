1 марта на Вацлавской площади в Праге состоится благотворительный концерт для Украины

Благотворительный концерт в помощь людям, пострадавшим от конфликта в Украине, состоится сегодня на Вацлавской площади в Праге. На мероприятии выступят группы Mig 21, Chinaski и Pražský výběr, Marie Rottrová и Tomáš Klus, а также музыканты из Чешской филармонии. Вырученные средства будут перечислены организации Člověk v tísni SOS Ukrajina.

Мероприятие организовано Чешским телевидением. Аналогичные концерты проходят и в других местах Чехии.

Концерт на Вацлавской площади начнется в 19:00 с выступления группы Ahmed má hlad, а через час начнется прямая трансляция на ČT1. Десятки артистов выступят в Праге без права на гонорар. Модераторы Светлана Витовская и Даниэль Стах представят полуторачасовую программу, которая даст зрителям представление о текущей ситуации в Украине и о жизни украинцев в Чехии.

Средства от концерта будут перечислены организации Člověk v tísni SOS Ukrajina. Организация оказывает гуманитарную помощь Украине с 2014 года, и, как только ситуация позволит, ее команды сосредоточатся на обеспечении самых основных потребностей — продовольствия и удобств для внутренних беженцев. Člověk v tísni готов помочь не только в Украине, но и в соседних странах при необходимости, если на них обрушится волна беженцев.

Зрители могут оказать помощь, отправив DMS в форме DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60 или DMS SOSUKRAJINA 90 на номер телефона 87 777 или пожертвовав на счет 93209320/0300.

В прошлом году Чешское телевидение аналогичным образом инициировало благотворительный концерт для Моравы, который состоялся в Кампе в Праге с рекордной выручкой от SMS-сообщений, чтобы помочь людям, пострадавшим от торнадо.

Источник: ceskenoviny.cz