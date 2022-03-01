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Улицу у российского посольства в Праге хотят переименовать в улицу Украинских героев

Улицу у российского посольства в Праге хотят переименовать в улицу Украинских героев

420on.cz 232
Руководство муниципального района Прага 6 обратилось в мэрию чешской столицы с просьбой переименовать улицу у посольства России. Вместо Коруновачни (Korunovační) ее планируют назвать назвать улица Украинских героев (Ukrajinských hrdinů).
Улицу у российского посольства в Праге хотят переименовать в улицу Украинских героев

По словам главы муниципалитета Праги 6, депутата TOP 09 Ондржея Коларжа, большинство членов районного совета одобрило просьбу.

«Мы договорились переименовать часть улицы Коруновачни вдоль посольства России в "Украинских героев", а мост между Прагой 6 и Прагой 7 — в мост имени Виталия Скакуна. Слава Украине», — написал Коларж в Twitter.

Виталий Скакун — украинский солдат, который погиб, взорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон.

Это будет не первая смена названия улицы у российского посольства. В 2020 году городской совет изменил название площади у посольства России в Чехии на площадь Бориса Немцова — в честь убитого российского оппозиционного политика.

В прошлом Прага 6 под руководством Коларжа резко выступала против России, что также привело к дипломатическому конфликту. Когда в 2020 году был демонтирован памятник маршалу Коневу, российская сторона была очень недовольна, а многие сторонники России в Чехии протестовали против этого шага.

Словаки также хотят переименовать улицу у российского посольства. Вместо нынешней улицы Годрова посольство России могло бы разместиться на улице имени Бориса Немцова, заявил мэр соответствующего городского округа Братиславы в седьмую годовщину смерти Немцова.

Эти шаги страна предпринимает как выражение поддержки и принадлежности Украине, которая уже почти неделю сталкивается с массированным вторжением российских войск.

Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Чехия Прага посольство война украинцы Украина События на Украине
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