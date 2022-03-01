Улицу у российского посольства в Праге хотят переименовать в улицу Украинских героев

Руководство муниципального района Прага 6 обратилось в мэрию чешской столицы с просьбой переименовать улицу у посольства России. Вместо Коруновачни (Korunovační) ее планируют назвать назвать улица Украинских героев (Ukrajinských hrdinů).

По словам главы муниципалитета Праги 6, депутата TOP 09 Ондржея Коларжа, большинство членов районного совета одобрило просьбу.

«Мы договорились переименовать часть улицы Коруновачни вдоль посольства России в "Украинских героев", а мост между Прагой 6 и Прагой 7 — в мост имени Виталия Скакуна. Слава Украине», — написал Коларж в Twitter.

Виталий Скакун — украинский солдат, который погиб, взорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон.

Это будет не первая смена названия улицы у российского посольства. В 2020 году городской совет изменил название площади у посольства России в Чехии на площадь Бориса Немцова — в честь убитого российского оппозиционного политика.

В прошлом Прага 6 под руководством Коларжа резко выступала против России, что также привело к дипломатическому конфликту. Когда в 2020 году был демонтирован памятник маршалу Коневу, российская сторона была очень недовольна, а многие сторонники России в Чехии протестовали против этого шага.

Словаки также хотят переименовать улицу у российского посольства. Вместо нынешней улицы Годрова посольство России могло бы разместиться на улице имени Бориса Немцова, заявил мэр соответствующего городского округа Братиславы в седьмую годовщину смерти Немцова.

Эти шаги страна предпринимает как выражение поддержки и принадлежности Украине, которая уже почти неделю сталкивается с массированным вторжением российских войск.

Источник: novinky.cz