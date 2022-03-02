Отель «Москва» в Злине переименуют из-за российского вторжения в Украину

​Отель «Москва» в центре Злина изменит свое название на «Отель Злин». Руководство отеля не хочет, чтобы здание ассоциировали с агрессией России в отношении Украины, заявила директор гостиницы Милослава Дюмлерова.

Здание, построенное в 30-х годах прошлого века, первоначально называлось Společenský dům, во время коммунизма название было изменено на гостиницу «Москва» и сохранилось до сих пор. Несколько дней назад появилась петиция с призывом переименовать отель.

«Мы думаем, что пришло время перемен. Почему название города, из которого сейчас ведется война против суверенного государства, должно сиять над Злином? Мы думаем, что название отеля надо было изменить давно — или после 1989 года, или в 2021 году, когда мы узнали, что склад боеприпасов, расположенный всего в 25 километрах от Злина, был взорван российскими спецслужбами. Мы понимаем, что сама Москва не виновата, но это жест, который нужно было сделать давным-давно», — сказал автор петиции Вит Марек. Петицию подписали более 1300 человек.

Директор отеля 1 марта заявила, что название изменится. «Несмотря на значительные финансовые затраты, в период эпидемии коронавируса, мы предпринимаем все шаги для того, чтобы новая вывеска появилась на крыше как можно быстрее под новым названием: Hotel Zlín», — сказала директор.

«Однако мы воспринимаем нынешнюю ситуацию как гораздо более драматичную, чем в 90-е годы. Мы не хотим, чтобы название отеля ассоциировалось с этой непростительной агрессией, совершенно неприемлемой для нас и для современного общества в целом. Поэтому мы решили сделать серьезные шаги и дать гостинице «Москва» новое имя», — добавила она.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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