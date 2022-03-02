Во время благотворительного концерта в Праге было собрано 180 миллионов крон в помощь Украине

Во время благотворительного концерта, который состоялся вечером 1 марта на Вацлавской площади в Праге, было собрано свыше 180 миллионов крон в помощь Украине.

Организаторы — Чешское телевидение — объявили, что во время более чем трехчасового концерта благодаря SMS было собрано 22,5 млн крон, еще 158 млн крон поступило на счет фонда SOS Ukrajina некоммерческой организации Člověk v tísni. На собранную сумму работники организации приобретут самое необходимое для жертв конфликта.

Концерт, который посмотрели несколько тысяч человек всех поколений, заполнивших верхнюю треть Вацлавской площади, завершился гимном Украины в исполнении хора Национального театра под управлением Ярослава Кизлинка. В концерте без права на гонорар приняли участие группы Mirai, Vesna, Michal Hrůza и Kapela Hrůzy, Chinaski, Pražský výběr, I Love You Honey Bunny, Marie Rottrová, Mig 21 и Камерный оркестр Чешской филармонии.

«Такое предложение не отвергается. В некоторых вопросах нужно занять чью-то сторону, и для нас это было совершенно ясное решение», — сказал Петр Янда из группы «Олимпик».

Некоторые слушатели принесли с собой флаги Украины или Евросоюза. Они также держали транспаранты против президента России Владимира Путина. В некоторых надписях также критиковался президент Чехии Милош Земан, который долгое время поддерживал политику Путина и дистанцировался от нее, пока не началось российское вторжение в Украину.

Помимо Чешского телевидения, концерт в прямом эфире транслировали Чешское радио Radiožurnál, TV Nova, а также на своих платформах в Facebook десятки чешских государственных и частных учреждений и других средств массовой информации и зарубежные филиалы Чешских центров по всему миру.

В конце концерта на сцену также вышел посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. В своем выступлении он назвал действия российских войск в его стране геноцидом и высоко оценил помощь Чехии.

Чешские представители сферы культуры также решили выступить против российской агрессии в Украине, присоединившись к совместному призыву #culturaroukrajinu и организовав благотворительный концерт 3 марта в 18:00 в Кампе в Праге. Выступят чешские музыканты и деятели культуры. Различные чешские культурные, академические и общественные учреждения выразили свою поддержку Украине.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: