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В Праге растет интерес к получению загранпаспорта — число заявок выросло вдвое

В Праге растет интерес к получению загранпаспорта — число заявок выросло вдвое

420on.cz 983
​Интерес к оформлению нового паспорта для путешествий за границу в Праге растет. Некоторые районы города сообщают, что в последние дни количество поданных заявлений выросло в два раза по сравнению с прошлой неделей. Причиной, по мнению администрации, являются военные действия в Украине.
Фото: Petr Svancara
В Праге растет интерес к получению загранпаспорта — число заявок выросло вдвое

Это подтвердили Чешскому телевидению в шести районах города. Сроки бронирования для обработки заявлений на получение паспорта заполнены на месяц вперед.

«Люди сами говорят, что боятся того, что может случиться, и хотят иметь документ, чтобы в случае необходимости можно было выехать в любое время», — сказал пресс-секретарь администрации Праги 10 Ян Хамрник.

Аналогичная ситуация в Праге 7. Люди хотят иметь действительные документы для выезда за границу, пояснила пресс-секретарь района Терезия Стегликова.

Департамент административных дел Праги 4 в начале этой недели получил в два раза больше заявок на оформление загранпаспорта. «По понедельникам, которые слабее в зимние месяцы, обычно подают около сотни заявлений на получение паспорта в день. Сейчас их было 218. В короткие дни, например во вторник, в отделение поступает около 30 заявлений на получение паспорта в день. Утром их было 83», — сказал пресс-секретарь Праги 4 Иржи Бигас.

В Праге 3, Праге 5, Праге 7, Праге 10 и Праге 14 также удвоилось количество заявок на новые паспорта с начала этой недели.

Из-за ажиотажа некоторые администрации временно прекратили выдачу номеров для оформления загранпаспорта. Желающие получить новый паспорт также могут воспользоваться системой бронирования и записаться на прием заранее. Но в некоторых районах места заняты на несколько недель вперед. В Праге 10 есть свободные даты, например, с апреля. «На весь март места уже забронированы», — подтвердил пресс-секретарь Ян Хамрник.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
паспорт РФ Чехия Прага
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