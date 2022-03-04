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Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий

Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий

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К 13:00 произошло уже 200 аварий из-за снега, но ситуация в столице улучшается.
Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий

Из-за снегопада с утра в Праге частично нарушено движение транспорта. Полиция регистрирует десятки несчастных случаев, такая же ситуация и в Среднечешском крае. Специалисты подтвердили cледующее:

«Мы зафиксировали около 150 аварий, и их количество растет», — сообщила около 10 утра пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва.

К 13:00 произошло еще 50 аварий. Однако ситуация улучшается, снег в мегаполисе практически прекратился, значительных пробок нигде не образуется, — добавила пресс-секретарь.

Пожарные в Среднечешском крае также сообщили, что с шести часов утра они выезжали на 23 аварии. «Некоторые из них не обошлись без травм. У нас больше всего вызовов в городах Кладно и Мельник. Пожалуйста, водите осторожно», — написали они в Twitter.

Из-за погодных условий задерживается также большое количество рейсов общественного транспорта, сообщила в Twitter Транспортная компания столицы Праги.

 

Источник: idnes.cz

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