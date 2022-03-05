Крупный центр для беженцев начал работать в пражском конгресс-центре

Администрация Праги открыла крупный центр помощи беженцам, прибывающим в Чехию из Украины. Он расположен в здании конгресс-центра у станции метро Вышеград. За один день в центре были зарегистрированы 1500 человек.

«Еще вчера здесь играл мюзикл, сегодня идет всесторонняя помощь людям, спасающимся от войны. Буквально за одну ночь здесь было создано 70 административных стоек, где можно оформить визу, документы на проживание или медицинскую страховку. Есть также комнаты отдыха или три детские игровые комнаты и закуски. Сюда же переехал и центр помощи беженцам, располагавшийся в Городской библиотеке на Марианской площади», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Мэрия ожидает, что новый центр будет обслуживать до 2000 человек в день. Он будет работать 7 дней в неделю в режиме нон-стоп.

4 марта к 18:00 в Центре помощи зарегистрировались 1500 человек, из которых 200 человек были размещены. Еще около 500 человек в настоящее время ждут решения вопроса с жильем. В ночные смены в центре работают добровольцы.

«Мы выбрали конгресс-центр именно потому, что до него также легко добраться на общественном транспорте, а также потому, что у нас был хороший опыт работы, когда здесь функционировал столичный центр вакцинации. Утром была плохая погода и перед зданием образовалась очередь. Но мы тут же среагировали и пустили людей в зал», — добавил Зденек Гржиб.

Источник: facebook.com

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