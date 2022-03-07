В Чехии уже около 100 000 беженцев из Украины

С начала военного конфликта в Чешскую Республику прибыло около 100 000 беженцев из Украины, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, Чехия обратится к ЕС за финансовой помощью в связи с наплывом беженцев.

За десять дней с начала российского вторжения в Украину, которое началась 24 февраля, более 1,5 млн человек бежали в соседние страны, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По оценкам Европейской комиссии, до 8 миллионов человек могут покинуть страну, население которой составляет около 40 миллионов человек. Число беженцев, прибывших в Чешскую Республику, с 4 марта удвоилось и достигло 100 000 человек. В основном, это женщины, дети и пожилые люди.

5 марта в полицию по делам иностранцев в Чехии обратились около 3800 украинских беженцев, а всего — более 42 тысяч. У людей есть три дня, чтобы зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев. Например, в пражском центре для беженцев, куда направляется большинство беженцев из Украины, прибывающих в Чехию, количество приехавших продолжает расти. В общей сложности центр уже обслужил более 12 000 человек. В центрах приезжающие из Украины могут оформить регистрацию, визы, медицинскую страховку или социальные выплаты, на месте находятся психологи и сотрудники некоммерческих организаций с материальной помощью.

Европейский Союз окажет финансовую помощь странам назначения украинских беженцев, заявила сегодня вице-президент Еврокомиссии Юрова, выступая на чешском телевидении. По ее словам, ЕС выделит на эти цели около 400 миллионов евро (примерно 10,3 миллиарда крон). «Мы дали четкий сигнал штатам, что они могут использовать деньги из фондов сплочения, что мы не хотим софинансирования», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что будет определенная финансовая помощь со стороны Евросоюза, потому что Чехия возьмет на себя значительные расходы, связанные с этим кризисом», — сказал министр иностранных дел Липавский.

Помимо гуманитарной помощи, некоторые чехи также хотят помочь Украине непосредственно в борьбе. Министерство обороны регистрирует 284 заявления о приеме в ряды Вооруженных сил Украины, сообщила начальник пресс-службы ведомства Яна Зехмейстерова. За последние несколько дней число чехов, которые хотят помочь украинской армии, увеличилось примерно втрое. По решению президента Милоша Земана людям, которые уезжают воевать за Украину, может быть гарантирована безнаказанность.

Источник: ceskenoviny.cz