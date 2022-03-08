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Символ российской пропаганды Z — повод для уголовного преследования, предупреждают власти Чехии

Символ российской пропаганды Z — повод для уголовного преследования, предупреждают власти Чехии

420on.cz 633
​Буква «Z» стала выступать в качестве основного символа российской пропаганды — в определенном контексте она рассматривается как поддержка российского вторжения в Украину. Использование этого символа в Чешской Республике может преследоваться по закону.
Символ российской пропаганды Z — повод для уголовного преследования, предупреждают власти Чехии

Символ «Z» также стал появляться на чешских улицах или в социальных сетях. Первоначально символ «Z» появился на российской военной технике после вторжения в Украину. Но теперь его можно увидеть в пропагандистских роликах, где россияне открыто поддерживают военную политику Владимира Путина.

Многие россияне используют символ Z», чтобы показать поддержку российским войскам, вторгшимся в Украину. Они рисуют его на автомобилях, вывешивают на домах или прикрепляют к одежде. Но никто точно не знает, что это значит. Некоторые люди интерпретируют значение символа «Z» как аббревиатуру „za pobedu“ или слова „Zapad“, сообщил один из пользователей Twitter. «Z», однако, соответствует букве Z только в латинице, в кириллице буква имеет форму З.

Сервер neovlivní.cz пришел к выводу, что использование этого символа должно быть запрещено в Чешской Республике, подобно использованию нацистской свастики. Возможные санкции подтвердили в полиции Чешской Республики и Министерстве внутренних дел.

«Да, совместно с прокуратурой здесь создается материал, посвященный этому. Однако я хотел бы отметить, что каждый отдельный случай будет оцениваться индивидуально», — сказал Ондржей Моравчик из пресс-службы полиции Чешской Республики.

«В нашей правовой системе нет списка запрещенных символов, всегда важен контекст. Органы, ведущие уголовные дела, преследуют не за сами символы или буквы, а конкретные действия и намерения», — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала.

Таким образом, по ее словам, символ «Z», который используется для поддержки вторжения в Украину, может, по мнению МВД, означать одобрение войны, то есть преступление против мира.

«Таким образом, возможны квалификации по статье 405 Уголовного кодекса, а именно поддержка, одобрение или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира. Министерство внутренних дел считает эту квалификацию наиболее правильной», — добавляет Мала.

До сих пор символ «Z» появлялся в Чехии всего несколько раз. Его увидел, например, Иржи Сейкора, пресс-секретарь пардубицкой полиции. На местном вокзале он сфотографировал пассажиров с черными чемоданами, на которых была нарисована буква «Z».

«Но если будет судебное преследование, его будет очень трудно доказать», — предупреждает Мала о следующем этапе всего процесса.Должны быть дополнительные доказательства одобрения вторжения, в числе которых — символ «Z».

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
война украинцы Украина Чехия полиция Россия
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