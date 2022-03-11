Администрация Праги изменила условия бесплатного проезда в общественном транспорте для граждан Украины

​С 10 марта 2022 года изменились условия бесплатного проезда в общественном транспорте для граждан Украины.

Для бесплатного проезда нужно будет предъявить один из документов:

биометрический украинский паспорт с визой strpění, выданной Министерством внутренних дел Чешской Республики или полицией Чешской Республики,

документ от пограничников с визовой наклейкой, прикрепленной к визе strpění, выданный Министерством внутренних дел Чешской Республики или полицией Чешской Республики.

Для бесплатного проезда будет приниматься штамп с датой пересечения границы ЕС в паспорте, но не позднее 23 февраля 2022 года, максимум 30 дней с момента въезда на территорию ЕС.

Проездные документы, выданные ранее, остаются действительными. Больше нет необходимости подавать на проездной билет, если выполняются вышеуказанные условия.

При этих условиях возможна бесплатная перевозка всеми видами транспорта в рамках системы Pražské integrované dopravy (PID) на территории Праги и Среднечешского края, за исключением поездов (там действуют аналогичные правила отдельных железнодорожных перевозчиков).

Источник: praha.eu