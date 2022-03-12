Чехия просит ЕС помочь с беженцами, возможности страны исчерпаны

​Чехия запросила помощь через Евросоюз в размещении 50 000 беженцев из Украины. Возможности государства исчерпаны, страна находится в таком состоянии, что может предоставить беженцам только экстренное жилье.

Об этом сегодня на сайте заявила пресс-секретарь Главного управления пожарной охраны Павла Якубкова. Она добавила, что Чехия больше не может быть страной назначения.

«Возможности государства исчерпаны. Мы пытаемся найти больше жилья, но потихоньку приближаемся к состоянию, когда мы можем предоставить беженцам только экстренное жилье, т.е. выживание в чрезвычайных условиях. Людей придется размещать в спортзалах и подобных объектах. Если эти мощности будут исчерпаны, нам придется начать строительство палаточных городков, — сказала пресс-секретарь.

По данным пожарных, с начала вторжения России в Украину в Чехии зарегистрировано более 102 000 беженцев, но реальная оценка числа беженцев в Чехии составляет 200 000 человек. Большинство людей (около 30%) прописаны в Праге. Почти 133 тысячи человек получили визы.

По словам Якубковой, Министерство внутренних дел предоставило жилье для 5000 беженцев, а дальнейшее размещение организуется, в том числе, через регионы и предложения организаций и волонтеров. По словам пресс-секретаря, каждое дополнительное место для размещения заполняется сразу. Готовится еще одна кризисная мера, на основе которой можно будет обеспечить жильем еще сотни человек. Однако, по словам пресс-секретаря, количество людей, прибывающих из Украины, так высоко, что эти мощности будут снова заполнены в течение одного-двух дней.

Через Механизм гражданской защиты ЕС Чехия запросила предоставление 25 модульных гуманитарных баз, на которых могут разместиться до 50 000 беженцев из Украины. Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал, что это была превентивная подготовка к кризисной ситуации. Возможности государства исчерпаны, страна находится в таком состоянии, что может предоставить беженцам только экстренное жилье. Запрос в ЕС является подготовкой к очередной волне беженцев.

Сегодня утром Ракушан сообщил, что он и министр регионального развития Иван Бартош начинают искать места для строительства лагерей для беженцев, в среду он хочет попросить правительство поручить ему эту задачу.

Пражский центр помощи украинским беженцам зарегистрировал в пятницу 2766 человек, что примерно на сотню меньше, чем накануне. 130 заявителей были переведены в другие регионы для регистрации. С начала российского вторжения в Украину в центр обратились 27 857 беженцев. Такие данные опубликовал сегодня в Твиттере мэр столицы Зденек Гржиб. Пражский центр помощи работает круглосуточно и является общим для столицы и Среднечешского края.

Из почти 2800 заявителей в пятницу 257 подали заявки на жилье. Однако возможности размещения в столице ограничены. Поэтому в пятницу вечером группа из первых 30 беженцев также нашла убежище в спортзале начальной школы в Ходове (Прага).

По словам Гржиба, также необходимо установить четкие правила перераспределения лиц, спасающихся от российской агрессии из Украины, между отдельными регионами. «Очевидно, что большинство (беженцев) направляются в крупные города, но это бремя необходимо распределить между большим количеством регионов», — сказал он в пятницу.

Президент Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики Вацлав Старек сообщил ЧТК в пятницу, что ассоциация предлагает городу 1700 мест, но по цене 500 крон за ночь. Правительство проведет переговоры с губернаторами в воскресенье вечером в режиме видеоконференции о размере жилищных пособий для беженцев из Украины.

Источник: ceskenoviny.cz

