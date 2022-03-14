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Чехия выдала 150 тысяч специальных виз беженцам из Украины

Чехия выдала 150 тысяч специальных виз беженцам из Украины

420on.cz 810
​Чехия выдала более 150 000 специальных виз людям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Всего в полиции по делам иностранцев зарегистрировано почти 85 тысяч человек.
Чехия выдала 150 тысяч специальных виз беженцам из Украины

Данные были опубликованы 14 марта Министерством внутренних дел в Twitter.

Беженцы должны зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев в течение 30 дней после прибытия. Специальные визы могут получить не только люди, покинувшие Украину после начала российского вторжения, но и, например, те, кто уже живет в Чехии, но у них истекает срок вида на жительство, и они не могут сейчас вернуться в Украину.

Губернаторы регионов 13 марта обсудили с представителями правительства размер компенсаций за размещение и регистрацию беженцев. Сегодня вечером Ассоциация регионов Чехии должна решить вопрос в отношении беженцев с правительством.

На сегодняшний день более 200 000 украинцев бежали в Чехию. Страна уже обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить модульные гуманитарные базы, в которых могли бы разместиться до 50 000 беженцев. Минобороны рассматривает возможность строительства палаточных городков для беженцев.

Почти 153 000 беженцев в Чехии оформили медицинскую страховку, в том числе 68 125 детей. 80% взрослого населения составляют женщины. Об этом сегодня журналистам сообщил директор Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Зденек Кабатек. Государственную медицинскую страховку в Чехии могут получить те, у кого есть специальная виза.

Страховая компания VZP создала анкету на украинском языке для беженцев, которая позволяет им получить новую карточку медицинского страхования онлайн. Сотрудники VZP также находятся в региональных центрах помощи для Украины. Беженцы также могут оформить медицинскую страховку в 196 отделениях крупнейшей чешской медицинской страховой компании.

Пражский центр уже принял более 33 000 беженцев. Об этом сегодня в Твиттере сообщил мэр Праги Зденек Гржиб (Пираты). Рабочее место в Пражском конгресс-центре работает круглосуточно и является общим для столицы и Среднечешского края. Однако общее количество беженцев из Украины в Праге превышает количество зарегистрированных в центре помощи. Беженцами занимаются и другие подразделения Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел. Кроме того, не все прибывающие регистрируются сразу.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
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