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No War — с таким плакатом редактор российского телеканала прервала эфир программы «Время»

No War — с таким плакатом редактор российского телеканала прервала эфир программы «Время»

420on.cz 882
Прямую трансляцию новостной программы «Время» на российском общественном телеканале «1 канал» 14 марта прервала женщина с плакатом на английском языке No War. Дальше текст был уже на русском: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут».
No War — с таким плакатом редактор российского телеканала прервала эфир программы «Время»

Девушка, которая вышла в кадр во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом — редактор Первого канала Марина Овсянникова.

 

 

После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», сообщили ОВД-Инфо друзья Овсянниковой.

Овсянникова задержана и привлечена к административной ответственности по ст. 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к расследованию дела. Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом «с посторонней в кадре во время прямого эфира».

Перед появлением в эфире Овсянникова разместила сообщение в Твиттере, в котором объяснила, что ее отец родом из Украины. Она призвала к антивоенным протестам и призналась, что ей стыдно, что она столько времени работала на кремлевскую пропаганду.

 

 

В России действуют жесткие меры цензуры в связи с вооруженным вторжением в Украину. Как сообщает ТАСС, цензура Роскомнадзора призвала российские СМИ освещать ситуацию в Украине только на основе российских источников. По данным «Коммерсанта», независимой радиостанции «Эхо Москвы» грозит штраф от редакции за вещание на украинском языке.

Публичные выражения протеста против вторжения в Украину также строго пресекаются. 

Российская прокуратура также предупредила, что лицам, которым грозит участие в антивоенных акциях протеста, грозит такое же наказание, как за участие в экстремистских организациях — до шести лет лишения свободы. Организаторы протестов могут провести в тюрьме до 15 лет.

Источник: novinky.cz

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