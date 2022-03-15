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На улице Европейская в Праге столкнулись два трамвая. Четверо пассажиров получили ранения

На улице Европейская в Праге столкнулись два трамвая. Четверо пассажиров получили ранения

anastasiia_kn 245
Трамваи столкнулись около 22:30 возле остановки Хадовка.
На улице Европейская в Праге столкнулись два трамвая. Четверо пассажиров получили ранения

В понедельник вечером на улице Европейская в Праге столкнулись два трамвая. Четыре человека получили ранения. Авария остановила движение трамваев в обоих направлениях и автомобилей в направлении центра. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштова.

Трамваи столкнулись около 22:30 возле остановки Хадовка. «На месте мы осмотрели и в последующем доставили в больницу трех человек, одна женщина отказалась от лечения и уехала», — сообщили пражские медики.

На лечение были доставлены 32-летний мужчина с травмой спины, 69-летняя женщина с травмой лица и 12-летняя девочка с травмой руки. Авария задержала трамвайные маршруты 20 и 26 примерно на час, сообщается на сайте пражской транспортной компании. Движение возобновилось около 23:15.


Источник: cnn.iprima.cz

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Прага Чехия транспорт
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