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Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции

Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции

anastasiia_kn 441
Мужчина спокойно съел яблоко и ушел. Не было никаких признаков того, что он замышлял ограбление. В конце концов он решил ограбить сауну через десять минут, когда вернулся в маске в капюшоне и с огнестрельным оружием в руке.
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции

Мужчина, которого сейчас разыскивают пражские полицейские,  вторгся в «Мир саун» (Saunový svět) — полиция просит помочь в поисках грабителя.

Разыскиваемый поначалу выглядел как обычный посетитель. В сауне, который находится в торговом центре на улице Ческоморавской в ​​Праге, он сначала изучил цены и обменялся несколькими словами с работником рецепции. Это было незадолго до закрытия, и торговый центр был пуст.

«Все остальное уже закрыто, а сауна работает до 21:00», — сказал сотрудник, подвергшейся нападению. Мужчина спокойно съел яблоко и ушел. Не было никаких признаков того, что он замышлял ограбление. В конце концов он решил ограбить сауну через десять минут, когда вернулся в маске в капюшоне и с огнестрельным оружием в руке.

«Администратор рассказал, что его попросили достать деньги из кассы, после чего он обошел кассу и забрал все наличные», — добавила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Как только мужчина получил желаемое, он быстро убежал. К счастью, он не применил оружие. 

«Мужчину подозревают в грабеже, и если его поймают и признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы», — добавила пресс-секретарь.

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Источник: cnn.iprima.cz
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Темы
ограбление Чехия Прага
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