В результате столкновения автобуса и автомобиля в Праге пострадали девять человек

Сначала спасатели сообщили о пятерых пострадавших, но впоследствии выяснилось, что всего пострадали девять человек.

Вчера вечером в пражском Саталице в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали девять человек, трое — серьезно ранены. За одним из пострадавших вылетел вертолет.

Авария произошла незадолго до шести вечера. «На улице К Радоницум мы спасли одного человека, постарадавшего из-за аварии с участием автобуса и автомобиля», — сообщили пражские пожарные в Twitter.

Сначала спасатели сообщили о пятерых пострадавших, но впоследствии выяснилось, что всего пострадали девять человек. Одного мужчину пришлось доставить по воздуху в больницу с травмой грудной клетки. Серьезные ранения также получили две женщины: одна получила травму головы, а другая — также грудной клетки.

Источник: ceskenoviny.cz