Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.82
USD
22.59
RUB
0.21
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
В результате столкновения автобуса и автомобиля в Праге пострадали девять человек

В результате столкновения автобуса и автомобиля в Праге пострадали девять человек

anastasiia_kn 151
Сначала спасатели сообщили о пятерых пострадавших, но впоследствии выяснилось, что всего пострадали девять человек.
В результате столкновения автобуса и автомобиля в Праге пострадали девять человек

Вчера вечером в пражском Саталице в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали девять человек, трое — серьезно ранены. За одним из пострадавших вылетел вертолет. 

Авария произошла незадолго до шести вечера. «На улице К Радоницум мы спасли одного человека, постарадавшего из-за аварии с участием автобуса и автомобиля», — сообщили пражские пожарные в Twitter.

Сначала спасатели сообщили о пятерых пострадавших, но впоследствии выяснилось, что всего пострадали девять человек. Одного мужчину пришлось доставить по воздуху в больницу с травмой грудной клетки. Серьезные ранения также получили две женщины: одна получила травму головы, а другая — также грудной клетки.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
авария Прага Чехия
Читайте
по теме 
В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных
12.03.2022 10:23 Общество
В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных
823
Ущерб после крупной аварии на шоссе D5 в Чехии превысил 11 миллионов крон (ВИДЕО)
21.01.2022 12:21 Экономика
Ущерб после крупной аварии на шоссе D5 в Чехии превысил 11 миллионов крон (ВИДЕО)
3910
В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП
20.01.2022 12:25 Общество
В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП
5870
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
14.01.2022 08:23 Общество
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
1914
Последние новости:
15
марта
Харрис поддержала позицию Чехии в отношении Украины и предложила помощь
15.03.2022 14:31 Политика
Харрис поддержала позицию Чехии в отношении Украины и предложила помощь
374
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
15.03.2022 14:08 Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
165
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
15.03.2022 13:54 Политика
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
303
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
15.03.2022 12:56 Политика
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
448
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
15.03.2022 12:53 Экономика
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
266
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
15.03.2022 12:40 Политика
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
423
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
15.03.2022 12:23 Экономика
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
939
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
15.03.2022 12:04 Политика
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
714
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
15.03.2022 12:00 Экономика
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
197
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
15.03.2022 11:29 Общество
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
1156


Мобильная версия