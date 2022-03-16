Чешская семья в ресторане оскорбляла русскоязычных гостей

В конце прошлой недели несколько чехов пришли в ресторан вместе с детьми в пражском районе Винограды. Им еще не принесли заказ, когда они стали громко оскорблять четырех молодых людей, которые сидели за соседним столиком и говорили по-русски.

Об этом еженедельнику Právo рассказал официант ресторана и свидетели, однако название заведение не раскрывается.

«Чешская семья, в том числе дети, начали словесно атаковать других наших гостей, что они не будут сидеть рядом с русскими оккупантами, и что они должны умереть. Этому не место в приличном ресторане. И то, что кто-то говорит по-русски, еще не значит, что он русский», — говорит официант.

Вместе с коллегой они попросили семью допить напитки и покинуть заведение, поскольку еду они здесь не получат.

«Мы сказали им, что за три пива и несколько стаканов лимонада даже не нужно платить, и указали им на дверь. Чехи говорили еще что-то, но в итоге ушли», — добавили свидетели.

Давление на русских, проживающих в Чехии, велико, и еще до войны многие сразу переходили на английский язык при общении с чехами.

В Праге до сих пор на улицах можно увидеть много русскоязычных, особенно молодежи. Они развлекаются, ходят в рестораны. Они привлекают внимание чехов, но чаще всего вызывают споры о том, не перекинется ли война на Центральную Европу и как со всем этим бороться. Чаще всего на русскоязычную молодежь неодобрительно смотрит старшее поколение, которое помнит 1968 год.

«Я хотел бы знать, что обо всем этом думают русские, живущие в Праге, стоило бы провести опрос», — говорит Ярослав, 47-летний житель Праги 1, работающий в маркетинговой компании и часто посещающий рестораны.

Источник: novinky.cz

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