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В чешском зоопарке новорожденного носорога назвали Киев

В чешском зоопарке новорожденного носорога назвали Киев

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В зоопарке Двур-Кралове-над-Лабем в марте родился двурогий носорог, находящийся под угрозой исчезновения. Детеныша назвали Киев, чем зоопарк выразил поддержку украинским героям.
В чешском зоопарке новорожденного носорога назвали Киев

Киев родился 4 марта и стал первым двурогим носорогом, появившимся на свет в зоопарке спустя почти четыре года. После рождения Киев весил 33 килограмма, сейчас каждый день он прибавляет около килограмма, говорится в сообщении зоопарка.

«Детеныш фактически родился ровно через неделю после вторжения России в Украину. Его имя — еще одно выражение нашей поддержки украинским защитникам», — сказал директор Сафари-парка Пршемысл Рабас.

«Маленький носорог постепенно становится сильнее и все более любопытным, скоро он и его мать смогут заглянуть в открытый вольер, но когда это произойдет, будет зависеть от самих животных», — сказал зоолог Йиржи Грубы.

Сафари-парк является самым важным заводчиком этих находящихся под угрозой исчезновения носорогов в мире. Они начали размножаться в Двур Кралове в 1971 году, и в настоящее время здесь живет 14 особей. Киев стал уже 47-м детенышем, родившимся в зоопарке.

Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк Чехия украинцы Украина
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