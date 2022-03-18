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Пражский град разместит украинских беженцев в своих квартирах

Пражский град разместит украинских беженцев в своих квартирах

420on.cz 329
​Администрация президента Чехии выделила две большие квартиры для размещения украинских беженцев, в первую очередь матерей с детьми. Об этом в пятницу на сайте Пражского Града сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек.
Пражский град разместит украинских беженцев в своих квартирах

«Служба безопасности исключила объекты, расположенные в периметре Пражского Града и замка в Ланах. Дом «На Опиши» (Na Opyši), в котором есть две большие квартиры, был выбран как подходящий для размещения беженцев из Украины, матерей с детьми», — сказал Овчачек.

Решение принято на основании поручения президента Милоша Земана, который попросил изучить варианты размещения беженцев в зданиях, находящихся в ведении администрации президента.

По словам Овчачека, две выделенные квартиры были предложены некоммерческой организации, созданной Римско-католической церковью Charita ČR. Граждане Украины, вынужденные покинуть родину из-за агрессивного вторжения российских войск, в ближайшие дни могут найти временное убежище в квартирах.

Россия вторглась в Украину около трех недель назад. Украину уже покинули около трех миллионов человек, в основном женщины и дети. Большинство беженцев в настоящее время находятся в соседней Польше, в Чехию прибыло более 280000 украинцев, и государство находится на грани своих возможностей. Это одна из причин, по которой различные учреждения пытаются помочь, предоставляя жилье или другую гуманитарную помощь.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы Чехия Прага президент Пражский град украинцы Украина
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