По уровню счастья в мире Чехия остается на 18-м месте

Чехия остается на 18-м месте, Словакия на 35-м. Россия заняла 80-е место, а Украина — 98-е место. Однако сбор данных для исследования был завершен до начала российского вторжения в Украину.

Финляндия пятый год подряд признана «самой счастливой страной в мире». В World Happiness Report за ​​2022 год, финансируемом ООН, она получила 7,82 балла из 10. Дания заняла второе место, а Исландия — третье. Чехия остается на 18-м месте, Словакия на 35-м.

Полученные баллы по странам включают в себя данные о личном восприятии людьми счастья с объективными факторами, такими как ВВП, личные свободы или коррупция в стране.

Общий рейтинг затем составляется на основе комбинации баллов за последние три года. Больше всех в мировом рейтинге уровня счастья продвинулись Сербия (43-е место), Болгария (85-е место) и Румыния (28-е место). Напротив, Венесуэла (108-е место), а Афганистан (146-е место) и Ливан (145-е место) получили наибольшее снижение в рейтинге.

Ранее исследователи больше фокусировались на доверии людей к правительствам и институтам; в этом году же исследование снова было затронуто пандемией коронавируса и уделяло повышенное внимание солидарности между людьми.

«Уровень помощи незнакомцам, количества добровольцев и пожертвований увеличился на 25 процентов во всех частях мира», — сказал Джон Хеллиуэлл, канадский экономист, участвующий в работе над исследованием.

Страны Северной Европы, такие как Финляндия, Норвегия и Дания, традиционно занимают первые места. Швейцария или Израиль также входят в первую десятку в этом году. США находятся на 16-м месте, Великобритания с результатом 6,94 балла заняла 17-е место. Таким образом, от Чехия ее отделяет несколько сотых балла.

Россия заняла 80-е место, а Украина — 98-е место. Однако сбор данных для исследования был завершен до начала российского вторжения в Украину.

Источник: ceskenoviny.cz

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