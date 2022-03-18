Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге

​Кражу наличных на сумму около трех миллионов крон расследуют пражские полицейские. Деньги исчезли из обменного пункта, куда пришел человек, у которого, по данным полиции, скорее всего был сообщник. Злоумышленники воспользовались ситуацией, когда сотрудница обменного пункта вышла в туалет и на перекур.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. Воры украли деньги из обменного пункта в начале марта в Праге 10. Пока двое подозрительных мужчин, заснятых камерой видеонаблюдения, не пойманы, поэтому полиция сейчас просит помощи у населения в поисках.

«Злоумышленники воспользовались моментом, когда женщина вышла в туалет, а затем курить, и без применения силы проникли в помещение. Они забрали наличные деньги в различной валюте. Еще за несколько часов до кражи один из подозреваемых в обменном пункте обменял деньги, видимо, для проверки ситуации», — сказал Данек.

Полиция просит свидетелей сообщить любую информацию о личности подозреваемых по телефону 158. За кражу преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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