Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.81
USD
22.51
RUB
0.21
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 12 °C
Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге

Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге

420on.cz 254
​Кражу наличных на сумму около трех миллионов крон расследуют пражские полицейские. Деньги исчезли из обменного пункта, куда пришел человек, у которого, по данным полиции, скорее всего был сообщник. Злоумышленники воспользовались ситуацией, когда сотрудница обменного пункта вышла в туалет и на перекур.
Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. Воры украли деньги из обменного пункта в начале марта в Праге 10. Пока двое подозрительных мужчин, заснятых камерой видеонаблюдения, не пойманы, поэтому полиция сейчас просит помощи у населения в поисках.

«Злоумышленники воспользовались моментом, когда женщина вышла в туалет, а затем курить, и без применения силы проникли в помещение. Они забрали наличные деньги в различной валюте. Еще за несколько часов до кражи один из подозреваемых в обменном пункте обменял деньги, видимо, для проверки ситуации», — сказал Данек.

Полиция просит свидетелей сообщить любую информацию о личности подозреваемых по телефону 158. За кражу преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
полиция кражи обменник Чехия Прага
Читайте
по теме 
Женщина в Чехии пыталась продать лампу за 700 крон и потеряла четверть миллиона
18.03.2022 09:25 Общество
Женщина в Чехии пыталась продать лампу за 700 крон и потеряла четверть миллиона
1067
Чешская полиция невиновна в смерти цыгана в Теплице: состава преступления не обнаружено
16.03.2022 12:55 Политика
Чешская полиция невиновна в смерти цыгана в Теплице: состава преступления не обнаружено
1244
В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины
10.03.2022 12:44 Общество
В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины
2958
Доминику Фери выдвинуто обвинение в изнасиловании. Чешский экс-политик все отрицает
08.03.2022 17:14 Общество
Доминику Фери выдвинуто обвинение в изнасиловании. Чешский экс-политик все отрицает
1518
Последние новости:
18
марта
По уровню счастья в мире Чехия остается на 18-м месте
18.03.2022 13:11 Общество
По уровню счастья в мире Чехия остается на 18-м месте
188
Чешские СМИ: В Дечине был убит 13-летний мальчик. Малолетние преступники хотели покончить с собой
18.03.2022 12:34 Общество
Чешские СМИ: В Дечине был убит 13-летний мальчик. Малолетние преступники хотели покончить с собой
546
В городе Ческа-Липа меняют русские названия улиц, но не всех чехов это устраивает
18.03.2022 12:12 Политика
В городе Ческа-Липа меняют русские названия улиц, но не всех чехов это устраивает
662
Пражский град разместит украинских беженцев в своих квартирах
18.03.2022 12:06 Общество
Пражский град разместит украинских беженцев в своих квартирах
329
Беженцам в Брно чешские волонтеры раздают еду из фудтрака
18.03.2022 11:18 Экономика
Беженцам в Брно чешские волонтеры раздают еду из фудтрака
297
«Я готов умереть. У меня сердце разрывается, когда дети страдают», — чех-доброволец готов ехать в Украину
18.03.2022 10:47 Политика
«Я готов умереть. У меня сердце разрывается, когда дети страдают», — чех-доброволец готов ехать в Украину
635
Чешский стартап создал интерактивную карту для беженцев
18.03.2022 10:17 Экономика
Чешский стартап создал интерактивную карту для беженцев
507
Женщина в Чехии пыталась продать лампу за 700 крон и потеряла четверть миллиона
18.03.2022 09:25 Общество
Женщина в Чехии пыталась продать лампу за 700 крон и потеряла четверть миллиона
1067
Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит
18.03.2022 08:56 Экономика
Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит
935
Чехия с 18 марта снимет все ограничения из-за коронавируса для прибывающих из стран Евросоюза
18.03.2022 07:11 Коронавирус
Чехия с 18 марта снимет все ограничения из-за коронавируса для прибывающих из стран Евросоюза
894


Мобильная версия