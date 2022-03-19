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Канатная дорога на пражский Петршин будет закрыта до 9 апреля

Канатная дорога на пражский Петршин будет закрыта до 9 апреля

420on.cz 274
​С 21 марта по 8 апреля включительно канатная дорога в Праге на холме Петршин будет закрыта. Транспортная компания проведет очередные профилактические работы.
Канатная дорога на пражский Петршин будет закрыта до 9 апреля

Путешественникам, направляющимся на Петршин в направлении от Уезда, придется идти в гору пешком. Профилактические работы на канатной дороге проводятся два раза в год — осенью и весной. Планируется проверить техническое оборудование фуникулера, механические и электрические части путей, заменить оси вагона № 1, выполнить дефектоскопию, провести дренаж и геодезические замеры, а также генеральную уборку. Фуникулер возобновит свою работу  в субботу, 9 апреля в 9:00.

В ближайшие пять лет планируется серьезная модернизация всей трассы канатной дороги, в том числе приобретение новых вагонов. Последний капитальный ремонт канатной дороги на Петршин проводился в 1985 году. Реконструкция, вероятно, займет около полгода. 

Источник:  dpp.cz

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