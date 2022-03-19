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Центр помощи беженцам в Праге в ближайшие недели переедет

Центр помощи беженцам в Праге в ближайшие недели переедет

420on.cz 157
В ближайшие недели пражский Центр помощи беженцам, расположенный в здании конгресс-центра на Вышеграде, переедет.
Центр помощи беженцам в Праге в ближайшие недели переедет

Одной из причин переезда является председательство Чехии в Европейском Союзе, мероприятия которого частично пройдут в здании конгресс-центра. Точную дату и место, куда он переедет, обсудит кризисный штаб города на следующей неделе. По данным ЧТК, новый центр должен открыться в Высочанах на площади ООН в здании, ранее принадлежавшем Komerční banka.

Центр помощи беженцам в Праге работает с начала марта. Сначала он находился в главном здании городской библиотеки на Марианской площади, места в котором уже не хватало, в связи с чем центр переехал на Вышеград. Здесь беженцы могут оформить документы, здесь работают чиновники службы занятости и филиалы нескольких банков, где украинцы могут бесплатно открыть счет.

Пражский центр помощи украинским беженцам в пятницу принял 2142 человека, что примерно на 80 человек меньше, чем в четверг. Это также самый низкий показатель на этой неделе. В пятницу сотрудники центра предоставили жилье для 327 человек. Из них 42 беженца были размещены в таких временных объектах как, например, спортзалы. 202 человека направились на регистрацию в центры помощи в других регионах.

С начала российского вторжения в Украину в центр обратились 45 972 человека. Пражский центр работает круглосуточно и является общим для столицы и Среднечешского края. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы украинцы Украина Прага Чехия
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