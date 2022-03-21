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Ярмарка Святого Матфея в Праге открыта для украинских детей бесплатно

Ярмарка Святого Матфея в Праге открыта для украинских детей бесплатно

anastasiia_kn 219
Ярмарка продлится до 18 апреля. Открыта каждый день, кроме понедельника.
Ярмарка Святого Матфея в Праге открыта для украинских детей бесплатно

Ярмарка Matějská pouť предлагает все аттракционы бесплатно для людей с ограниченными возможностями и детей беженцев из Украины. С 15:00 до 18:00 у фонтана состоится концерт.

Помимо аттракционов, дети могут посетить постоянную экспозицию экзотических рыб, акул, кораллов и анемонов «Морской мир», развлекательную программу и выступления клоунов из группы «Медуза».

Ярмарка продлится до 18 апреля. Открыта каждый день, кроме понедельника.

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
ярмарка Прага Чехия украинцы
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