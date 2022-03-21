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Бездомная из Чехии портила чужие машины, потому что ей было одиноко

Бездомная из Чехии портила чужие машины, потому что ей было одиноко

anastasiia_kn 847
В ходе расследования дела выяснилось, что разоблачительница и единственная свидетельница сначала сама повреждала автомобили, а затем сообщала о происшествии по номеру экстренной помощи 158.
Бездомная из Чехии портила чужие машины, потому что ей было одиноко

Остравские следователи расследуют необычный случай порчи автомобилей. С прошлой осени 59-летняя женщина повредила 15 авто. Сначала женщина заявляла, что она свидетельница. В конце концов, однако, выяснилось, что она сама занималась порчей имущества, потому что чувствовала себя одинокой и хотела пообщаться с полицией. Об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь полиции Ева Мичаликова.

«Женщина неоднократно заявляла на линию экстренной помощи о повреждении транспортных средств на одной из парковок в Силезской Остраве. После приезда полицейских женщина сообщала им информацию о предполагаемом злоумышленнике. В последний раз она рассказала о ребенке, который испортил автомобильную краску камнем и затем убежал», — сказала Михаликова. Таким образом полиция постепенно задокументировала 15 поврежденных автомобилей, которые, видимо, были действительно поцарапаны камнем. Общий ущерб был оценен в 180 000 крон.

Женщина, сообщившая обо всем в полицию, — бездомная и жила недалеко от парковки. «В ходе расследования дела выяснилось, что разоблачительница и единственная свидетельница сначала сама повреждала автомобили, а затем сообщала о происшествии по номеру экстренной помощи 158. Она призналась в порче всех 15 автомобилей и сказала, что ей было одиноко, а полицейские обязаны выезжать на вызов и вежливо с ней общаться», — сказала Мичаликова. 

Полиция обвинила женщину в порче чужого имущества  — сейчас она под стражей. Ей грозит до одного года лишения свободы.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
бездомные Чехия Автомобили
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