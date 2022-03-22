Украинцы становятся жертвами преступлений в Чехии

​После российского вторжения и последовавшей волны беженцев уже 35 украинцев стали жертвами преступлений в Чехии. По данным полиции, четыре случая имели идеологический мотив, а в одном случае имело место физическое насилие. Полиция также расследует семь дел в связи с одобрением российской агрессии в Украине.

Об этом заявил первый заместитель начальника полиции Мартин Вондрашек после заседания Центрального кризисного штаба.

«С 24 февраля жертвами преступлений стали 35 граждан Украины. Почти во всех случаях это были кражи и тому подобное», — заявил Вондрашек.

В четырех случаях полиция усматривает идеологический мотив. «Трижды это была словесная атака, в одном случае — физическая», — добавил он.

Заместитель начальника полиции на пресс-конференции в среду также сообщил, что полиция возбудила уголовные дела по 112 делам в связи с войной в Украине. По его словам, большинство из них связано с порчей пророссийской символики.

«29 преступлений связаны с выступлениями в поддержку российского вторжения в Украину. В семи случаях мы выезжали на следствие и доводили обвинения до конкретных лиц», — добавил он.

Министр внутренних дел Вит Ракушан также подтвердил после заседания кризисного штаба, что внесет предложение о продлении чрезвычайного положения на заседании правительства в среду. Затем предложение будет рассмотрено Палатой депутатов.

Что касается кризиса с беженцами, Ракушан ранее заявлял, что если десять миллионов человек покинут Украину, может случиться так, что в Чехии будут созданы более крупные палаточные лагеря для беженцев, какие, например, во Франции. Однако, по его словам, правительство пытается не допустить такого решения, потому что эти лагеря фактически превратились бы в гетто.

По последним данным, на сегодняшний день Украину покинули почти 3,5 миллиона человек. Большинство из них уехало в Польшу. Около 270 000 из них бежали в Чехию.

Источник: novinky.cz

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