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Украинцы становятся жертвами преступлений в Чехии

Украинцы становятся жертвами преступлений в Чехии

420on.cz 1724
​После российского вторжения и последовавшей волны беженцев уже 35 украинцев стали жертвами преступлений в Чехии. По данным полиции, четыре случая имели идеологический мотив, а в одном случае имело место физическое насилие. Полиция также расследует семь дел в связи с одобрением российской агрессии в Украине.
Украинцы становятся жертвами преступлений в Чехии

Об этом заявил первый заместитель начальника полиции Мартин Вондрашек после заседания Центрального кризисного штаба.

«С 24 февраля жертвами преступлений стали 35 граждан Украины. Почти во всех случаях это были кражи и тому подобное», — заявил Вондрашек.

В четырех случаях полиция усматривает идеологический мотив. «Трижды это была словесная атака, в одном случае — физическая», — добавил он.

Заместитель начальника полиции на пресс-конференции в среду также сообщил, что полиция возбудила уголовные дела по 112 делам в связи с войной в Украине. По его словам, большинство из них связано с порчей пророссийской символики. 

«29 преступлений связаны с выступлениями в поддержку российского вторжения в Украину. В семи случаях мы выезжали на следствие и доводили обвинения до конкретных лиц», — добавил он.

Министр внутренних дел Вит Ракушан также подтвердил после заседания кризисного штаба, что внесет предложение о продлении чрезвычайного положения на заседании правительства в среду. Затем предложение будет рассмотрено Палатой депутатов.

Что касается кризиса с беженцами, Ракушан ранее заявлял, что если десять миллионов человек покинут Украину, может случиться так, что в Чехии будут созданы более крупные палаточные лагеря для беженцев, какие, например, во Франции. Однако, по его словам, правительство пытается не допустить такого решения, потому что эти лагеря фактически превратились бы в гетто. 

По последним данным, на сегодняшний день Украину покинули почти 3,5 миллиона человек. Большинство из них уехало в Польшу. Около 270 000 из них бежали в Чехию.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы украинцы преступность Прага Чехия Украина
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