В Праге мужчина наехал на полицейского, протащил на несколько метров и объехал по тротуару

Внезапно водитель вылетел на тротуар и сбил стоящего полицейского, который сполз по капоту и зацепился за зеркало заднего вида.

Во второй половине дня в пятницу, 18 марта, сотрудники городской полиции приехали на случай — автомобиль заблокировал проезд на пересечении улиц Na Petřinách и Bubeníčkova в Праге 6. Пока ждали эвакуатор одному из водителей, который ждал проездка, не захотел ждать.

Водитель стал неоднократно сигналить и не остановился даже после того, как его предупредили о правонарушении. «После того, как его попросили подтвердить свою личность, он заперся в машине и отказался общаться. Полиция вызвала коллег и продолжила регулировать движение. Внезапно водитель вылетел на тротуар и сбил стоящего полицейского, который сполз по капоту и зацепился за зеркало заднего вида. Автомобиль протащил его несколько метров, прежде чем тому удалось отскочить. Водитель не стал снижать скорость и продолжил движение», — прокомментировала пресс-секретарь пражской полиции Йиржина Эрнестова. — «Подозрение в совершении преступления расследуется полицией штата, пострадавший полицейский недееспособен».

Полиция начала преследовать мужчину и заблокировала его своей машиной. «Мужчина снова заперся в машине и проигнорировал призывы выйти. Когда он снова начал давить на газ, патрульные разбили передние стекла, вытащили водителя, повалили на землю и надели на него наручники», — рассказала пресс-секретарь.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: