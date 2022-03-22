В Праге хотят переименовать улицу, на которой находится посольство России

Мэр Праги поддерживает предложение переименовать часть улицы Коруновачни (Korunovační) на улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů) и мост через железную дорогу в честь украинского матроса Виталия Скакуна.

Мэрия Праги 6 предложила в своем районе переименовать часть улицы Коруновачни (Korunovační) на улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů) и мост через железную дорогу в честь украинского матроса Виталия Скакуна (во время вторжения в Украине инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович подорвал Генический мост и погиб).

В случае переименования улицы Коруновачни российское посольство могло выбрать адрес своей штаб-квартиры только из двух вариантов: улица Героев Украины или площадь Бориса Немцова, убитого российского оппозиционного политика и критика Кремля.

Местные названия утверждаются городской топографической комиссией, а затем советом столицы, поэтому районы города не могут переименовывать улицы на своей территории без поддержки муниципалитета.

При изменении названий пражских улиц в первую очередь необходимо получить положительное заключение экспертной топографической комиссии города Праги, которая уже получила заявление — дело находится на рассмотрении.

Впоследствии предложение будет передано на голосование Пражскому совету.

«Приветствую и поддерживаю предложение переименовать улицу у посольства России. Невероятное мужество украинских бойцов, которые почти месяц защищают свою родину от беспрецедентной агрессии российского диктатора Владимира Путина, достойно уважения», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.



Источник: prazska.drbna.cz

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