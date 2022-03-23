Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.67
USD
22.36
RUB
0.21
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
24 марта полицейские в Чехии будут проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

24 марта полицейские в Чехии будут проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

420on.cz 110
Примерно в 900 населенных пунктах по всей Чешской Республике полицейские в четверг, 24 марта, будут проверять соблюдение максимальной скорости на дорогах в течение дня.
24 марта полицейские в Чехии будут проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

Общественность выбрала часть мест для проверок в рамках мероприятия по безопасности дорожного движения «Скоростной марафон». Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь президиума полиции Хана Рубашова. По ее словам, чаще всего люди голосовали за измерение скорости в муниципалитетах Нимбурк, Усти-над-Орлици, Дольни-Доброуч, Будимержице и Нетржебице в Нимбуркском районе и Копидльно в Йичинском районе.

Марафон скорости, который является частью общеевропейского измерения скорости на дорогах, пройдет в Чехии в седьмой раз. «Мероприятие направлено на соблюдение установленных ограничений скорости как в муниципалитете, так и за его пределами. Полиция Чешской Республики будет измерять скорость в течение дня на основе анализа безопасности дорожного движения на данной территории», — сообщила пресс-секретарь.

«Основная цель мероприятий по безопасности дорожного движения — уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность и плавность движения на дорогах. По этой причине мы будем информировать о мероприятии заранее. Целью мероприятия не является выявление как можно большего числа правонарушений, а привлечение внимание к тысячам дорожно-транспортных происшествий и десяткам загубленных человеческих жизней каждый год», — сказала Рубашова.

Во время прошлогоднего скоростного марафона полиция измерила скорость в 800 точках и проверила почти 6000 водителей. Скорость превысили 2322 из них. Всего в ходе операции полиция зафиксировала 2747 правонарушений. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

 

 

Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия дороги Автомобили штраф
Читайте
по теме 
Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов
22.03.2022 08:42 Общество
Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов
1779
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
21.03.2022 14:01 Экономика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
2034
Полиция расследует нанесение буквы Z на стену в Теплице как отрицание геноцида
18.03.2022 17:04 Общество
Полиция расследует нанесение буквы Z на стену в Теплице как отрицание геноцида
2395
Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге
18.03.2022 13:27 Общество
Неизвестный украл 3 миллиона крон из обменного пункта в Праге
2781
Последние новости:
23
марта
Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон
23.03.2022 08:30 Экономика
Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон
274
22
марта
В Праге пройдет Кинофестиваль Febiofest 2022
22.03.2022 20:36 Культура
В Праге пройдет Кинофестиваль Febiofest 2022
397
Фестиваль света Blik Blik пройдет в чешском городе Пльзень
22.03.2022 17:13 Культура
Фестиваль света Blik Blik пройдет в чешском городе Пльзень
1292
Украинки изменят чешский рынок труда в Чехии. Бизнесу придется быть более лояльным к женщинам
22.03.2022 15:23 Экономика
Украинки изменят чешский рынок труда в Чехии. Бизнесу придется быть более лояльным к женщинам
7729
В Праге хотят переименовать улицу, на которой находится посольство России
22.03.2022 14:48 Общество
В Праге хотят переименовать улицу, на которой находится посольство России
1461
В Праге центр для беженцев переедет из Конгресс-центра к 14 апреля
22.03.2022 14:07 Политика
В Праге центр для беженцев переедет из Конгресс-центра к 14 апреля
823
Полиция задержала семерых мошенников, которые украли 800 000 крон. Своих жертв находили на интернет-площадках в Чехии
22.03.2022 13:51 Общество
Полиция задержала семерых мошенников, которые украли 800 000 крон. Своих жертв находили на интернет-площадках в Чехии
691
В Праге мужчина наехал на полицейского, протащил на несколько метров и объехал по тротуару
22.03.2022 13:34 Общество
В Праге мужчина наехал на полицейского, протащил на несколько метров и объехал по тротуару
1415
Власти Чехии начали выдавать гуманитарные пособия 5000 крон для беженцев
22.03.2022 12:03 Экономика
Власти Чехии начали выдавать гуманитарные пособия 5000 крон для беженцев
1929
В 2021 году Škoda Auto продала 878 тысяч автомобилей и получила 22 миллиарда крон прибыли
22.03.2022 12:03 Экономика
В 2021 году Škoda Auto продала 878 тысяч автомобилей и получила 22 миллиарда крон прибыли
378


Мобильная версия