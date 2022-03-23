24 марта полицейские в Чехии будут проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

Примерно в 900 населенных пунктах по всей Чешской Республике полицейские в четверг, 24 марта, будут проверять соблюдение максимальной скорости на дорогах в течение дня.

Общественность выбрала часть мест для проверок в рамках мероприятия по безопасности дорожного движения «Скоростной марафон». Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь президиума полиции Хана Рубашова. По ее словам, чаще всего люди голосовали за измерение скорости в муниципалитетах Нимбурк, Усти-над-Орлици, Дольни-Доброуч, Будимержице и Нетржебице в Нимбуркском районе и Копидльно в Йичинском районе.

Марафон скорости, который является частью общеевропейского измерения скорости на дорогах, пройдет в Чехии в седьмой раз. «Мероприятие направлено на соблюдение установленных ограничений скорости как в муниципалитете, так и за его пределами. Полиция Чешской Республики будет измерять скорость в течение дня на основе анализа безопасности дорожного движения на данной территории», — сообщила пресс-секретарь.

«Основная цель мероприятий по безопасности дорожного движения — уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность и плавность движения на дорогах. По этой причине мы будем информировать о мероприятии заранее. Целью мероприятия не является выявление как можно большего числа правонарушений, а привлечение внимание к тысячам дорожно-транспортных происшествий и десяткам загубленных человеческих жизней каждый год», — сказала Рубашова.

Во время прошлогоднего скоростного марафона полиция измерила скорость в 800 точках и проверила почти 6000 водителей. Скорость превысили 2322 из них. Всего в ходе операции полиция зафиксировала 2747 правонарушений.

Источник: ceskenoviny.cz

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