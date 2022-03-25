Часть улицы у российского посольства в Праге переименуют в улицу Украинских героев

​Часть улицы Коруновачни (Korunovační) в Праге будет переименована в улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů). Мост между районами Прага 6 и 7 будет назван в честь Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в украинском городе Херсоне, где он взорвал мост, чтобы помешать продвижению российских войск.

Вечером 24 марта члены городского совета Праги утвердили это решение. Депутат Ян Хабр (TOP 09) заявил, что предложение было поддержано в среду комиссией местного совета, по рекомендации которой члены совета утверждают названия улиц и общественных мест. По словам советника, изменение не будет проблемой для жителей, потому что на той части улицы, которая находится рядом с площадью Бориса Немцова, никто не живет. «На этой территории нет физического лица, которому пришлось бы менять удостоверение личности, а также нет зарегистрированного офиса какого-либо юридического лица, кроме Российской Федерации», — сказал советник. Хабр добавил, что название улицы Коруновачни в Праге остается, только сокращается примерно на 150 метров.

Как уже сообщал 420on, в начале марта руководство муниципального района Прага 6 обратилось в мэрию чешской столицы с просьбой переименовать улицу у посольства России. По словам главы муниципалитета Праги 6, депутата TOP 09 Ондржея Коларжа, большинство членов районного совета одобрило просьбу.

Это будет не первая смена названия улицы у российского посольства. В 2020 году городской совет изменил название площади у посольства России в Чехии на площадь Бориса Немцова — в честь убитого российского оппозиционного политика.

Источник: ceskenoviny.cz

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