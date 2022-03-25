Часть улицы у российского посольства в Праге переименуют в улицу Украинских героев

Вечером 24 марта члены городского совета Праги утвердили это решение. Депутат Ян Хабр (TOP 09) заявил, что предложение было поддержано в среду комиссией местного совета, по рекомендации которой члены совета утверждают названия улиц и общественных мест. По словам советника, изменение не будет проблемой для жителей, потому что на той части улицы, которая находится рядом с площадью Бориса Немцова, никто не живет. «На этой территории нет физического лица, которому пришлось бы менять удостоверение личности, а также нет зарегистрированного офиса какого-либо юридического лица, кроме Российской Федерации», — сказал советник. Хабр добавил, что название улицы Коруновачни в Праге остается, только сокращается примерно на 150 метров.
Как уже сообщал 420on, в начале марта руководство муниципального района Прага 6 обратилось в мэрию чешской столицы с просьбой переименовать улицу у посольства России. По словам главы муниципалитета Праги 6, депутата TOP 09 Ондржея Коларжа, большинство членов районного совета одобрило просьбу.
Это будет не первая смена названия улицы у российского посольства. В 2020 году городской совет изменил название площади у посольства России в Чехии на площадь Бориса Немцова — в честь убитого российского оппозиционного политика.
Источник: ceskenoviny.cz
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