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В Праге состоится традиционный Фестиваль блюд средиземноморской кухни

В Праге состоится традиционный Фестиваль блюд средиземноморской кухни

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Фестиваль блюд средиземноморской кухни пройдет 9 апреля в Праге.
В Праге состоится традиционный Фестиваль блюд средиземноморской кухни

Отведать популярные блюда средиземноморской кухни в одном месте можно будет 9 апреля на Смиховской наплавке в Праге. Здесь можно будет продегустировать блюда из свежей рыбы, устрицы и морепродукты в непринужденной атмосфере, типичной для южной Европы.

Посетителям обязательно понравится богатый выбор других средиземноморских блюд, таких как сыр, мясное ассорти, оливки, оливковое масло и сладости. 

Фестиваль состоится 9 апреля с 10:00 до 19:00, адрес: Смиховская наплавка — Горжейши набережная. Вход бесплатный.

 
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