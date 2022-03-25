В Праге состоится традиционный Фестиваль блюд средиземноморской кухни

Фестиваль блюд средиземноморской кухни пройдет 9 апреля в Праге.

Отведать популярные блюда средиземноморской кухни в одном месте можно будет 9 апреля на Смиховской наплавке в Праге. Здесь можно будет продегустировать блюда из свежей рыбы, устрицы и морепродукты в непринужденной атмосфере, типичной для южной Европы.

Посетителям обязательно понравится богатый выбор других средиземноморских блюд, таких как сыр, мясное ассорти, оливки, оливковое масло и сладости.

Фестиваль состоится 9 апреля с 10:00 до 19:00, адрес: Смиховская наплавка — Горжейши набережная. Вход бесплатный.