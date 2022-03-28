Сегодня утром пожарные потушили пожар на товарной станции в Жижкове

Сегодня утром пражские пожарные тушили пожар на мебельном складе товарной станции в пражском Жижкове. Возгорание произошло сегодня в половине седьмого утра, к половине девятого ситуация уже была под контролем пожарных.

«Огонь охватил склад площадью 15х15 метров, пламя частично перекинулось на потолок и крышу. Внутрь здания пустили три водяных струи, одну — через высотное оборудование на крыше, где использовали специальное устройство «Кобра», — сообщил представитель пожарной охраны Мартин Кавка.

Основная часть была потушена до половины девятого, после чего началось тушение скрытых возгораний, в частности, на потолке. «Пожарные проветрили территорию склада приточно-вытяжной вентиляцией. Причина и размер ущерба подлежат дальнейшему расследованию пожарными дознавателями», — добавил Кавка.

Источник: prazska.drbna.cz