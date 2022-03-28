Вор в Праге проколол колесо автомобиля и украл у женщины 660 тысяч крон

Мужчина выбрал машину в пражском районе Голешовице и проколол автомобильное колесо, а затем сорвал с плеча женщины рюкзак, в которым была большая сумма денег, кредитные карты и другие ценности. Подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в середине марта, но преступника до сих пор не нашли, поэтому полиция просит помочь общественность. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.

«Около 11 часов утра неизвестный мужчина на улице Делницка в ​​Праге 7 нашел жертву на улице, и в тот момент, когда она вышла из машины, он проколол ей шину, чтобы она не могла уехать. Затем он последовал за женщиной, наблюдая, куда она ушла. Через несколько минут, когда она вернулась к своей машине, неизвестный мужчина уже ее поджидал», — сказал Хрдина.

По версии следствия, когда женщина садилась в машину, вор с другой стороны машины открыл дверь и выхватил у нее через плечо рюкзак. Затем он скрылся в переулок Осадни, где его уже ждал сообщник на заведенном автомобиле, после чего они уехали в неизвестном направлении.

Женщина потеряла кредитные карты, документы и очки, но в ее рюкзаке также было более 660 000 крон.

Если вы знаете мужчину или обладаете какой-либо полезной информацией по делу, обращайтесь по номеру 158, добавил пресс-секретарь. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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