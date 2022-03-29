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Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить

Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить

anastasiia_kn 380
Пражские криминалисты, специализирующиеся на выявлении лиц, совершивших грабежи, задержали иностранца, который всего за несколько дней до этого напал с оружием в руках на 80-летнего пожилого человека на улице Соколовска в Праге 9, угрожая расстрелять его. Полицейские усмирили 47-летнего иностранца и доставили его в отделение полиции
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить

Мужчина заметил, что у пенсионера, который покупал продукты вечером, осталось несколько денежных купюр. Он проследил, как пенсионер расплатился, а затем напал на него перед магазином. Преступник нацелил на него пистолет и, угрожая выстрелить, потребовал наличные.

«На основании обнаруженных следов и показаний свидетелей следователи нашли подозреваемого, который затем был задержан в рамках оперативно-розыскной деятельности», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Полицейские усмирили 47-летнего иностранца и доставили его в отделение полиции, комиссар обвинил его в особо тяжком преступлении – грабеже. 

«Следователи по уголовным делам обратились к прокурору с ходатайством о заключении его под стражу, которое суд Праги 9. Если его признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал представитель, добавив, что на допросе мужчина заявил, что продал оружие, которое использовал при ограблении.


Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
преступность Чехия Прага
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