Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание

Администрация Праги будет выделять по 200 крон в день каждому беженцу, который проживает в экстренном жилье, например, спортзалах.

В понедельник пражские советники выделили на помощь беженцам еще 80 миллионов крон. Отели и хостелы получат от города 140 крон на человека за ночь сверх компенсаций от государства.

Пособие в размере 200 крон получат только беженцы, проживающие в объектах, представленных районными администрациями.

«Мы пытаемся организовать хотя бы двухразовое питание», — сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Предполагается, что пособия хватит на первые семь дней экстренного размещения, далее беженцы смогут оформить социальные пособия.

Другие регионы Чехии пока не приняли аналогичное решение. Однако идут переговоры о том, чтобы расходы на питание можно было бы компенсировать, например, за счет пожертвований.

«В четверг у нас переговоры с одной крупной компанией, которая хотела бы предоставить сумму до десяти миллионов крон. Но у нас нет законодательной базы, как это сделать правильно», — отметил губернатор Моравско-Силезского края Иво Вондрак.

Источник: novinky.cz