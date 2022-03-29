В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату

Учительница не запаниковала и сразу же вызвала пражскую полицию.

Во время весенней уборки района Рокитка учащиеся начальной школы Праги 14 помимо мусора обнаружили старую гранату, которую кто-то выбросил у реки.

«К счастью, все обошлось хорошо, учительница не запаниковала и сразу же вызвала пражскую полицию», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова в Facebook. За гранатой Ф1 приехал полицейский пиротехник, проверил ее, а дети продолжили уборку.

Источник: prazska.drbna.cz

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