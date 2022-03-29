Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.47
USD
22.08
RUB
0.25
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату

В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату

anastasiia_kn 333
Учительница не запаниковала и сразу же вызвала пражскую полицию.
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату

Во время весенней уборки района Рокитка учащиеся начальной школы Праги 14 помимо мусора обнаружили старую гранату, которую кто-то выбросил у реки.

«К счастью, все обошлось хорошо, учительница не запаниковала и сразу же вызвала пражскую полицию», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова в Facebook. За гранатой Ф1 приехал полицейский пиротехник, проверил ее, а дети продолжили уборку.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Прага дети Чехия
Читайте
по теме 
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
29.03.2022 16:36 Общество
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
689
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
29.03.2022 15:36 Политика
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
1027
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
29.03.2022 15:00 Общество
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
880
Вор в Праге проколол колесо автомобиля и украл у женщины 660 тысяч крон
28.03.2022 18:25 Общество
Вор в Праге проколол колесо автомобиля и украл у женщины 660 тысяч крон
1137
Последние новости:
29
марта
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
29.03.2022 19:40 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
218
Чехия высылает из страны заместителя посла России
29.03.2022 17:12 Политика
Чехия высылает из страны заместителя посла России
675
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
29.03.2022 16:36 Общество
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
689
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
29.03.2022 15:36 Политика
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
1027
Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах
29.03.2022 15:17 Политика
Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах
389
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
29.03.2022 15:00 Общество
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
880
Изменение в связи с беженцами: медицинские маски будут обязательными для детей от шести лет
29.03.2022 14:05 Общество
Изменение в связи с беженцами: медицинские маски будут обязательными для детей от шести лет
822
Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц
29.03.2022 12:33 Экономика
Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц
1682
«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)
29.03.2022 11:17 Политика
«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)
1269
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом
29.03.2022 10:49 Политика
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом
469


Мобильная версия