В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды

​Из-за аварии вечером 29 марта в пражском районе Стодулки без питьевой воды остались около 77 000 жителей. Пока неизвестно, сколько времени займет ремонт.

Компания Pražské vodovody a kanalizace (PVK) интенсивно занимается предоставлением альтернативного водоснабжения. Без воды остались жители районов Йинонице, Стодулки, Оржех, Ржепорие, Задни Копанина и некоторых частях Праги 13.

Некоторые местные школы останутся закрытыми из-за аварии в среду.

«Авария на водопроводных сетях DN 800 и DN 600 произошла ранним вечером на Копанинском водохранилище на улице Лишницка», — сообщили в компании PVK.

«Мы задействовали все имеющиеся мощности», — сказал представитель PVK. «В связи с масштабом аварии и возможными осложнениями при проведении ремонтных работ в настоящее время не представляется возможным определить более точную дату и время возобновления подачи питьевой воды», — добавил он.

Городской округ Прага 13 объявил на своем сайте, что некоторые школы вынуждены ограничить работу из-за аварии. «Мы постараемся, чтобы детские сады работали в ограниченном режиме», — заявили представители Праги 13.

Жителям рекомендуется следить за информацией от отдельных школ и детских садов на их сайтах.

Администрация района Прага-Ржепорие также останется закрытой из-за аварии, сообщил глава администрации Павел Новотны в Facebook.

«В связи с аварией на воде и неблагоприятным прогнозом PVK мы вынуждены закрыть наши школьные учреждения на один день (среду), о чем обязательно мы информируем родителей. В среду мы вынуждены закрыть оба школьных объекта, детский сад и начальную школу, а также районную администрацию», — написал он.

Источник: novinky.cz

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