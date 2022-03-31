Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.0
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
09d 5 °C
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро

В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро

420on.cz 923
​Вечером 30 марта было временно остановлено движение поездов на линии пражского метро C между станциями Florenc и Ládví. Мужчина прыгнул под поезд на станции Nádraží Holešovice и получил тяжелые травмы ноги.
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро

«Это была попытка самоубийства, мужчина прыгнул под прибывающий поезд метро. Его вытащили и передали спасателям», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.

Мужчина остался зажатым под вагоном. «Он получил тяжелые травмы нижних конечностей», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. Она добавила, что раненый во время спасения был в сознании.

Из-за трагедии движение поездов на этом участке было остановлено в 19:45. Пассажиры могли воспользоваться услугами метрополитена только на участках Háje–Florenc a Ládví–Letňany. Полностью движение было возобновлено только в 21:30. 

В этот период Транспортная компания ввела альтернативное автобусное сообщение между Florenc и Ládví и продлила трамвайные маршруты №№ 3 и 24 из центра до остановки Sídliště Ďáblice.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  •  
Рассказать всем:
Темы
метро Прага Чехия самоубийство полиция спасатели транспорт
Читайте
по теме 
Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон
23.03.2022 08:30 Экономика
Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон
2956
Российский олигарх получает деньги от строительства линии метро D. Мэр Праги просит правительство вмешаться.
17.03.2022 09:34 Экономика
Российский олигарх получает деньги от строительства линии метро D. Мэр Праги просит правительство вмешаться.
2262
Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле
09.03.2022 14:48 Экономика
Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле
1490
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
03.01.2022 16:20 Общество
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
3958
Последние новости:
31
марта
Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов
31.03.2022 13:36 Политика
Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов
418
В Чехии подорожают выпечка и мясо
31.03.2022 13:09 Политика
В Чехии подорожают выпечка и мясо
588
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
31.03.2022 15:19 Общество
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
994
Чехия выделила 300 млн крон на интеграционные программы для украинских беженцев
31.03.2022 12:09 Экономика
Чехия выделила 300 млн крон на интеграционные программы для украинских беженцев
440
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
31.03.2022 11:19 Экономика
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
325
Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне
31.03.2022 10:35 Общество
Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне
367
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
31.03.2022 08:31 Экономика
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
1922
30
марта
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
30.03.2022 17:14 Политика
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
3860
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
30.03.2022 14:04 Экономика
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
2246
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
30.03.2022 13:27 Общество
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
7584


Мобильная версия