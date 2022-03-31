В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро

«Это была попытка самоубийства, мужчина прыгнул под прибывающий поезд метро. Его вытащили и передали спасателям», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.
Мужчина остался зажатым под вагоном. «Он получил тяжелые травмы нижних конечностей», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. Она добавила, что раненый во время спасения был в сознании.
Из-за трагедии движение поездов на этом участке было остановлено в 19:45. Пассажиры могли воспользоваться услугами метрополитена только на участках Háje–Florenc a Ládví–Letňany. Полностью движение было возобновлено только в 21:30.
В этот период Транспортная компания ввела альтернативное автобусное сообщение между Florenc и Ládví и продлила трамвайные маршруты №№ 3 и 24 из центра до остановки Sídliště Ďáblice.
Источник: novinky.cz
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