Как записать ребенка из Украины в начальную школу в Чехии?

Вы едете из Украины в Чехию с ребенком школьного возраста? Как оформить прием украинского ребенка в чешскую начальную школу и где искать места?

Министерству образования и молодежи пришлось отреагировать на большую волну миграции из Украины, установив порядок зачисления детей в начальные школы и детские сады. На основании этого было опубликовано несколько методик приема детей в образовательные учреждения.

Виза для детей из Украины

Прежде чем родители решат обратиться в образовательное учреждение по поводу обучения ребенка, необходимо оформить так называемую визу терпимости (сегодня — виза о временной защите, прим. ред) для законных представителей и их детей. Для получения обращайтесь в Региональные центры помощи.

С какого дня записывать ребенка в начальную школу?

Обязательное посещение школы распространяется на всех детей, которые находятся в Чешской Республике более 90 дней. Нет необходимости записывать ребенка в школу до истечения этого времени, впрочем, можно и раньше, это не запрещено. Если законный опекун решает поместить ребенка в образовательное учреждение, он или она должны иметь обеспеченные условия (проживания) и финансовую стабильность.

Школа должна предоставить ребенку место, в зависимости от его нынешнего места проживания. Однако, если законный представитель обращается в школу в течение учебного года, то школа не обязана принимать ребенка.

По закону школа обязана предоставлять бесплатные места для ребенка только при правильном зачислении на новый учебный год.

Для поиска свободных мест в начальных школах можно использовать интерактивные карты, где все образовательные учреждения могут публиковать информацию о количестве свободных мест для украинских школьников.

Можно ли освободить ребенка от некоторых предметов?

Закон об образовании позволяет освобождать ребенка от определенных предметов образовательной программы по требованию его/ее законного представителя. Для таких учащихся, освобожденных от обычных занятий, школа должна подготовить альтернативную программу обучения в соответствии с текущими образовательными потребностями учащихся. Таким образом, в случае с украинскими учениками возможно, что они будут отсоединены от классов и сформируют свою собственную группу с определенной учебной программой.

Какие документы необходимо предоставить вместе с заявлением о приеме в начальную школу?

Законный представитель может письменно обратиться к директору школы с просьбой о приеме ребенка в учебное заведение. При этом заявитель должен предъявить свои документы, удостоверяющие личность, и документы детей (для этих целей будет достаточно визы). Все формуляры, связанные с системой образования, вы можете найти здесь.

Если нет законного представителя?

Законным опекуном является не только родитель, но и лицо, на которое возложена забота о ребенке. Если у ребенка нет законного представителя, суд назначает опекуна. Институциональные учреждения также могут стать опекунами. Если законного опекуна нет необходимо обратиться в OSPOD (Орган социально-правовой охраны детей).

Нужно ли платить в школе?

Только директор школы принимает решение об оплате, связанное с обучением в школе (продлёнка, питание и т.д.). Происходит это индивидуально, в зависимости от ситуации ребенка. Сложная финансовая ситуация также может быть решена с помощью некоммерческого проекта «Обеды для детей», который действует под эгидой Министерства образования.

Финансирование обучения чешскому языку украинских детей

Обучение чешскому языку покрывает Национальный план обучения для детей из Украины, так как это ученики, которым грозит неуспеваемость в школе из-за нынешней военной ситуации. Эти средства предназначены только для обучения детей, которые учатся в школе.

Нужно ли детям учить чешский?

Хотя в нынешней ситуации неясно, как долго украинские дети будут находиться в Чехии, им желательно освоить азы чешского языка. Школа должна воспользоваться услугами координатора по адаптации, к которому могли бы обращаться украинские дети в течение первых 4-х недель после поступления в школу.



Источник: finance.cz

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