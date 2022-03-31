Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.

По данным полиции, подозреваемый напал на учителя в средней школе на улице Оградни в пражском районе Михле.
«Неизвестный преступник напал с мачете на одного из учителей средней школы в Праге 4. К сожалению, от полученных ран мужчина скончался. Преступник скрылся, сейчас его разыскивают несколько сотен полицейских. В поисках также задействован вертолет. Оружие после нападения осталось на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански подтвердил, что его коллеги расследуют нападение на учителя в профессиональном училище.
Нападавший скрылся с места проишествия, однако спустя некоторое время полиции удалось его задержать в районе Збраслав. Версию о конфликте между учеником и учителем позже подтвердил министр образования Чехии Петр Газдик. С сотрудниками школы работает психолог.
Источник: novinky.cz
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