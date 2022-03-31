Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.

​31 марта мужчина с длинным широким ножом мачете напал на учителя одной из средних школ в Праге. Он смертельно ранил сотрудника школы. Полиция задержала преступника недалеко от Збраслава. По данным чешских СМИ, это был ученик школы.

По данным полиции, подозреваемый напал на учителя в средней школе на улице Оградни в пражском районе Михле.

«Неизвестный преступник напал с мачете на одного из учителей средней школы в Праге 4. К сожалению, от полученных ран мужчина скончался. Преступник скрылся, сейчас его разыскивают несколько сотен полицейских. В поисках также задействован вертолет. Оружие после нападения осталось на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански подтвердил, что его коллеги расследуют нападение на учителя в профессиональном училище.

Нападавший скрылся с места проишествия, однако спустя некоторое время полиции удалось его задержать в районе Збраслав. Версию о конфликте между учеником и учителем позже подтвердил министр образования Чехии Петр Газдик. С сотрудниками школы работает психолог.

Источник: novinky.cz

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