Топлы фанаток на Карлине. Вечером в Праге состоится концерт исполнителя из One Direction

Луи Томлинсон, участник группы One Direction, сегодня даст концерт в Karlín Forum. Томлинсон, начинавший в известной группе One Direction, приехал в Прагу сразу после концерта в Берлине. Его шоу является частью мирового турне с новым альбомом.
В билетах на сегодняшнее мероприятие не написаны места, поэтому большинство поклонников ждут перед зданием.
«У нас уже есть билеты, мы стоим здесь так рано, чтобы занять хоть немного хорошие места», — сказала одна из фанаток в очереди, у которой на плечах был накинут радужный флаг ЛГБТ-сообщества.
Некоторые фанаты также ждут в переулках, таких как Тамова или Колларова. Одни из первых поклонников стоят в очереди со вчерашнего вечера и провели здесь ночь. Другие прибыли сегодня утром или в течение дня. «Стоим здесь с часу дня», — сказала одна из группы из четырех девушек, ожидающих концерта возле Жижковсконр туннеля.
«Для нас это знаковое событие», — признались фанаты, которые после школы приехали из Литомержице.
Источник: prazska.drbna.cz
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