Топлы фанаток на Карлине. Вечером в Праге состоится концерт исполнителя из One Direction

Сегодня все, кто шел или проезжал по улицам возле Форума Карлин, были удивлены сотнями поклонниц, которые стоят или сидят вокруг павильона на улице Пернерова.

Луи Томлинсон, участник группы One Direction, сегодня даст концерт в Karlín Forum. Томлинсон, начинавший в известной группе One Direction, приехал в Прагу сразу после концерта в Берлине. Его шоу является частью мирового турне с новым альбомом.

В билетах на сегодняшнее мероприятие не написаны места, поэтому большинство поклонников ждут перед зданием.

«У нас уже есть билеты, мы стоим здесь так рано, чтобы занять хоть немного хорошие места», — сказала одна из фанаток в очереди, у которой на плечах был накинут радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Некоторые фанаты также ждут в переулках, таких как Тамова или Колларова. Одни из первых поклонников стоят в очереди со вчерашнего вечера и провели здесь ночь. Другие прибыли сегодня утром или в течение дня. «Стоим здесь с часу дня», — сказала одна из группы из четырех девушек, ожидающих концерта возле Жижковсконр туннеля.

«Для нас это знаковое событие», — признались фанаты, которые после школы приехали из Литомержице.



Источник: prazska.drbna.cz

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