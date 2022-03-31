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Бывший военный жестоко избивал людей в Праге. Бил кирпичом, кулаками и ногами

Бывший военный жестоко избивал людей в Праге. Бил кирпичом, кулаками и ногами

anastasiia_kn 652
Несколько дней назад пражские следователи задержали 42-летнего иностранца, который с мая прошлого года несколько раз жестоко нападал на людей в Праге. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Бывший военный жестоко избивал людей в Праге. Бил кирпичом, кулаками и ногами

Бил ногами и кулаками, даже бросил кирпич

Первый случай произошел в мае прошлого года в хостеле в Праге 8, где двое мужчин попросили его не купить его на общей кухне. Из-за этого он жестоко избил обоих мужчин. «Он сломал нос и скулы, оставил на лице несколько рваных ран. Кроме того, угрожал убить», — описала первый случай пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова, добавив, что в момент нападения у мужчины был с собой нож.

Другой случай произошел в ноябре прошлого года в торговом центре в Вршовице, Прага, где после словесной перепалки он напал на юношу, которого повалил на землю неоднократными ударами по лицу и по верхней части тела, а затем продолжал бить ногами по голове и спине. «Нападение длилось несколько минут и, по счастливому стечению обстоятельств, не причинило серьезного вреда здоровью потерпевшего», — добавила пресс-секретарь.

В середине марта этого года агрессор на улице Праги 4 напал на пожилого мужчину. «Он потребовал от потерпевшего сигарету, а затем, чтобы тот снял очки. От страха мужчина сел в свою машину и заперся там. Подозреваемый взял кирпич с ближайшей стройки и бросил его через лобовое стекло автомобиля на потерпевшего, травмировав плечо пострадавшему и нанеся ущерб автомобилю», — рассказала пресс-секретарь третьего случая.

 

Нападающий оказался бывшим военным

Криминалисты задержали мужчину только в последние дни. «Он бывший профессиональный военнослужащий, который овладел боевыми искусствами, активно занимался боксом и мог быть вооружен, поэтому для его задержания были применены принудительные меры. Подозреваемый активно сопротивлялся. После задержания мужчины полиция обнаружила у него пять модифицированных метательных ножей», — рассказала Виолета Сиржиштова.

Полиция предъявила 42-летнему иностранцу обвинения в нанесении телесных повреждений, беспорядках и угрозах, поэтому в случае признания виновным ему грозит до трех лет лишения свободы. «Следователи по уголовным делам обратились к прокурору с ходатайством о его аресте, которое было принято судьей Окружного суда Праги 8», — добавила пресс-секретарь.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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преступность Прага Чехия
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