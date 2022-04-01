Британец купил в Праге автобус и возит на нем украинских беженцев

36-летний Клифф Уилсон из английского графства Дорсет в начале марта купил в Праге автобус, чтобы доставлять людей, бегущих из Украины в Польшу. По данным Independent server, он уже помог почти двум сотням беженцев.

Уилсон купил в чешской столице 56-местный желтый автобус примерно за 600 000 крон, чтобы помочь людям, спасающимся от российского вторжения, найти новое убежище.

С тех пор, как он начал гуманитарные поездки, он перевез почти 200 беженцев из Умани (Украина) в польское село Медыка. Дорога занимает около 12 часов.

«Я сам отец, и я хотел сделать все, чтобы помочь этим страдающим людям. Я объединился с несколькими организациями, которые были готовы заполнить автобус необходимыми вещами, и поехал в Умань», — рассказал волонтер.

«Люди, которых я вожу, должны были попрощаться с членами своих семей, не зная, когда они увидят их снова. В автобусе всегда грустное настроение. Либо полная тишина, либо плач», — добавляет Уилсон.

«Но со временем они получают облегчение, тогда они разговаривают со мной и выражают благодарность. Я стараюсь улучшать им настроение, например, угощать шоколадом. Конечно, у меня есть и более необходимые вещи, такие как детское молоко, подгузники и многое другое», — заключил Клифф Уилсон, который надеется стать примером для других водителей, которые могли бы помочь беженцам.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: