Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.37
USD
22.06
RUB
0.26
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге

Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге

anastasiia_kn 488
Убийство в четверг в пражской школе потрясло всех. С одной стороны — убитый учитель, который, по словам коллеги, был строгим, но справедливым. С другой стороны — подозреваемый в его убийстве. Не хулиган, наоборот, «очень хороший мальчик», который учился с отличием и получал похвалу за примерную посещаемость.
Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге

«Я знала его очень хорошо. Он был тем, с кем можно было поговорить о чем угодно. Много путешествовал, любил природу. Был строгим, так как вел важные предметы, но справедливым. У тех, кто старался учиться, не было с ним проблем», — сказала Блаженка Бенешова о покойнике — он многое давал ученикам, но был требовательным.

«Он был великолепным человеком и учителем», — со слезами на глазах сказала коллега убитого, которая присутствовала в школе в тот роковой день. — «Это ужасная трагедия».

«Я пришла, и мальчики вручили мне шапку, которую (подозреваемый) потерял, когда вылетел из окна раздевалки спортзала. Очевидно, что он спешил. Был полностью одет, в нем был респиратор, шарф и вот эта шапка», — рассказала Бенешова. По ее словам, перед этим ученик несколько часов находился в школе, и как только она услышала, что произошло, ей сразу все сразу стало ясно.

Его брат тоже учился с ним. На вопрос учительницы о том «Где твой брат?» тот ответил, что не знает: «Он не берет телефон».

«У всех нас останется травма, а у этих детей на всю жизнь. Такие вещи не забываются. Это ужасно», — продолжила она. — «Я классный руководитель двух классов, всю ночь была с ними на связи по интернету, постоянно писала им и объясняла, что и как».

«Я знаю этого студента c первых дней в школе. Он был очень хорошим — в прошлом году он получил награду, благодарность за успехи в учебе. Никогда не был агрессивным, а скорее замкнутым, чувствительным. Я вообще не понимаю, что должно было случиться, чтобы все так обернулось», — рассказала учительница, которая, по ее словам, за день до трагедии 45 минут разговаривала с учеником. Она скорее боялась, что ученик навредит сам себе.

По сведениям учителя, у нападавшего не было проблем в семье.

«Он не успевал по учебе и был очень разочарован, потому что много старался», — описала учительница предполагаемую причину нападения. — «Это был предмет, связанный с электротехникой. Важный экзамен».

 

Исчтоник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия преступность образование
Читайте
по теме 
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
01.04.2022 16:19 Культура
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
4012
В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец
01.04.2022 15:00 Общество
В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец
8743
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
01.04.2022 14:35 Общество
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
3750
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
01.04.2022 13:49 Культура
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
4413
Последние новости:
03
апреля
Мобильное приложение Tečka 3 апреля “покраснело” у привитых людей
03.04.2022 11:09 Коронавирус
Мобильное приложение Tečka 3 апреля “покраснело” у привитых людей
799
Подорожание строительных материалов может привести к остановке строительства
03.04.2022 10:53 Экономика
Подорожание строительных материалов может привести к остановке строительства
1044
02
апреля
Полиция в Чехии обвинила женщину и ее партнера в избиении трехлетнего ребенка
02.04.2022 16:11 Общество
Полиция в Чехии обвинила женщину и ее партнера в избиении трехлетнего ребенка
1311
Дания, Венгрия и Польша. Европейские страны снимают ограничения на поездки
02.04.2022 10:19 Коронавирус
Дания, Венгрия и Польша. Европейские страны снимают ограничения на поездки
4243
Полицейские задержали иностранцев в Праге, которые угнали дорогой автомобиль Audi в Австрии
02.04.2022 09:00 Общество
Полицейские задержали иностранцев в Праге, которые угнали дорогой автомобиль Audi в Австрии
5476
01
апреля
В Чехии на выходных ожидается снег
01.04.2022 18:03 Общество
В Чехии на выходных ожидается снег
2818
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
01.04.2022 16:19 Культура
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
4012
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
01.04.2022 13:49 Культура
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
4413
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте
01.04.2022 13:28 Экономика
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте
7608
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
01.04.2022 12:20 Политика
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
6915


Мобильная версия