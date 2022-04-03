Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге

Убийство в четверг в пражской школе потрясло всех. С одной стороны — убитый учитель, который, по словам коллеги, был строгим, но справедливым. С другой стороны — подозреваемый в его убийстве. Не хулиган, наоборот, «очень хороший мальчик», который учился с отличием и получал похвалу за примерную посещаемость.

«Я знала его очень хорошо. Он был тем, с кем можно было поговорить о чем угодно. Много путешествовал, любил природу. Был строгим, так как вел важные предметы, но справедливым. У тех, кто старался учиться, не было с ним проблем», — сказала Блаженка Бенешова о покойнике — он многое давал ученикам, но был требовательным.

«Он был великолепным человеком и учителем», — со слезами на глазах сказала коллега убитого, которая присутствовала в школе в тот роковой день. — «Это ужасная трагедия».

«Я пришла, и мальчики вручили мне шапку, которую (подозреваемый) потерял, когда вылетел из окна раздевалки спортзала. Очевидно, что он спешил. Был полностью одет, в нем был респиратор, шарф и вот эта шапка», — рассказала Бенешова. По ее словам, перед этим ученик несколько часов находился в школе, и как только она услышала, что произошло, ей сразу все сразу стало ясно.

Его брат тоже учился с ним. На вопрос учительницы о том «Где твой брат?» тот ответил, что не знает: «Он не берет телефон».

«У всех нас останется травма, а у этих детей на всю жизнь. Такие вещи не забываются. Это ужасно», — продолжила она. — «Я классный руководитель двух классов, всю ночь была с ними на связи по интернету, постоянно писала им и объясняла, что и как».

«Я знаю этого студента c первых дней в школе. Он был очень хорошим — в прошлом году он получил награду, благодарность за успехи в учебе. Никогда не был агрессивным, а скорее замкнутым, чувствительным. Я вообще не понимаю, что должно было случиться, чтобы все так обернулось», — рассказала учительница, которая, по ее словам, за день до трагедии 45 минут разговаривала с учеником. Она скорее боялась, что ученик навредит сам себе.

По сведениям учителя, у нападавшего не было проблем в семье.

«Он не успевал по учебе и был очень разочарован, потому что много старался», — описала учительница предполагаемую причину нападения. — «Это был предмет, связанный с электротехникой. Важный экзамен».