Полицейские задержали иностранцев в Праге, которые угнали дорогой автомобиль Audi в Австрии

По версии следствия, угнанный автомобиль сопровождал другой автомобиль в качестве прикрытия, а его экипаж был задержан полицией, сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

Автомобиль Audi был украден в ночь на пятницу в Австрии, полиция сообщила об этом чешским коллегам оттуда, и поиски начались с подозрения, что преступники направлялись в Чехию.

Полиция следила за подъездными путями к Праге, и оба автомобиля были обнаружены на автомагистрали D1, а затем на кольцевой автодороги, где движение пришлось частично ограничить из-за полицейской операции.

«Обе машины стояли в “пробке” и медленно приближались к подготовленным сотрудникам полиции. Как только угнанный автомобиль приблизился к полиции, перед колеса был брошен тормозной ремень, чтобы водитель не смог уехать и подвергнуть опасности других участников дорожного движения. Затем полиция задержала в общей сложности четверых иностранцев, которые были настолько удивлены скоростью вмешательства, что не успели среагировать или оказать сопротивление», — рассказал Грдина.

Источник: novinky.cz

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