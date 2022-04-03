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На благотворительный концерт в Праге россияне принесли флаги без красной полосы

На благотворительный концерт в Праге россияне принесли флаги без красной полосы

420on.cz 357
Благотворительный концерт в поддержку Украины состоялся в воскресенье днем ​​в пражской Летне. Помимо деятелей культуры, здесь выступали и люди, бежавшие из Украины от войны. На концерт пришло около 5000 человек.
На благотворительный концерт в Праге россияне принесли флаги без красной полосы

Среди украинских флагов появились и «российские», но без красной полосы.Их стали использовать по всему миру русские, не согласные со вторжением России в Украину. По их словам, красная полоса указывает на насилие и кровь. Вместо нее на флаге есть вторая белая полоса.

На доме, который находится рядом с Летненской равниной и виден с концерта, кто-то повесил транспарант со словами Stop the war. На нем также нарисовано сердце в цветах украинского флага. Различные транспаранты также принесли участники концерта, например с лозунгами Killer Putin или Stop Russia, где буквы SS изображены в форме, которую использовали немецкие войска СС во время Второй мировой войны.

На концерте без права на гонорар выступили Tomáš Klus, Wohnout, Divokej Bill, Michal Hrůza и группы Hrůzy, Poetika, Pavel Callta, Desmod & Robo Šimko, Juraj Hnilica и Jamaron. Модераторами были Ондржей Лехнырж и Оксана Моисенюкова, которые будут сопровождать концерт на украинском языке.

В сотрудничестве с некоммерческими организациями на месте ьбыл создан рынок помощи, где посетители смогли внести свой вклад в конкретные мероприятия или принести материальную помощь. Например, украинцы, бежавшие от войны, получили здесь возможность найти работу.

Источник: novinky.cz

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Темы
концерт Прага Украина украинцы Россия Чехия
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