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Женщина в Национальном музее в Праге активировала систему пожаротушения, чем нанесла ущерб на 3 миллиона крон

Женщина в Национальном музее в Праге активировала систему пожаротушения, чем нанесла ущерб на 3 миллиона крон

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Ущерб на три миллиона крон был нанесен в прошлый четверг неизвестной женщиной Национальному музею в Праге. Она нажала кнопку на огнетушителе и опустошила специальные газовые баллоны. Полиция опубликовала запись видеокамер наблюдения из здания и попросила помощи в поиске преступника.
Женщина в Национальном музее в Праге активировала систему пожаротушения, чем нанесла ущерб на 3 миллиона крон

Женщина отправилась осматривать новое здание Национального музея после четырех часов дня, и, по данным полиции, ее больше интересовала противопожарная система здания, чем выставленные экспонаты. В одной комнате она нажала кнопку пожарной сигнализации. Однако ничего не произошло, потому что это была так называемая блокирующая кнопка для отмены и блокировки сигнализации.

Она повторила попытку в другой комнате. «Женщина запустила систему пожаротушения, которая выпускает горючий газ, который вытесняет воздух из помещения, пораженного огнем, эффективно ликвидируя возгорание. Она напрасно выпустила в помещение горючий газ из двух цистерн весом в несколько сотен килограммов», — заявил представитель полиции Ян Рыбански.

Своими действиями неизвестная нанесла ущерб на три миллиона крон. Криминалисты установили, что женщина говорит по-чешски, ей от 20 до 25 лет  и она могла проживать в районе станции метро «И. П. Павлова» в Праге 2. Информацию о личности женщины можно сообщить по телефону 158. Полиция до сих пор занимается устранением причиненного ущерба и созданием угрозы для работы общественной службы как уголовное преступление. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Zásobníky, které žena vypustila.

Источник: novinky.cz
 

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Темы
преступность полиция Прага Чехия музей
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