Пешехода, переходящего на красный, сбил грузовик в Праге. Полиция выложила видео

Полиция опубликовала шокирующие кадры пешехода, сбитого автомобилем на переходе в Праге

Полицейские опубликовали кадры серьезной аварии, которая произошла утром в четверг в Голешовицах, Прага. Фургон сбил 33-летнюю женщину, которая выбежала на переход, несмотря на красный свет светофора. Первыми прибыли сотрудники полиции, которые начали оказывать помощь сидевшей на обочине раненой женщине. Она была заметно потрясена и травмирована.

Пострадавшая женщина попала в больницу

На момент прибытия полиции рядом с раненой женщиной находилось трое мужчин, прикрывавших кровоточащую рану на голове женщины толстовкой.

«Полиция проверила показатели жизненно важных функций после того, как женщина сообщила, что теряет сознание. Ее положили на спину и провели общий осмотр, чтобы определить наличие повреждений. Впоследствии обездвижили таз женщины и укрыли ее термоплёнкой», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва.

«Водитель не мог вовремя среагировать, и таким образом произошло лобовое столкновение транспортного средства с пешеходом», — пояснила Сиржиштова.

Видео было опубликовано полицией в целях предосторожности. «Мы хотим, чтобы участники дорожного движения, в том числе пешеходы, понимали, что одно неверное решение может иметь фатальные последствия», — добавила Сиржиштова.

Источник: prazska.drbna.cz